Tudo certo: Celtics sem vitórias na temporada 2025/26 da NBA

O torcedor do Boston Celtics não está acostumado a começar uma temporada sem vitórias na temporada da NBA. Após três jogos, o time de Massachusetts segue sem ganhar. No entanto, está tudo certo. Não é surpresa alguma, pois a direção já previa isso.

Claro que é o Leste e todo mundo sabe que é uma conferência mais fraca mesmo, mas não é normal ver o Celtics começar uma temporada tão mal assim. Ao menos, de acordo com o que vinha acontecendo nos últimos anos.

O Celtics não perdia seus três primeiros jogos em uma temporada desde 2013/14 na NBA. Ou seja, há 12 campanhas o time não sabia o que era passar por isso. Assim como hoje, não havia a expectativa de ir aos playoffs naquela campanha.

Por mais que o fã do Celtics esteja pensando que o Leste da NBA fosse coisa simples, é importante dizer: houve uma mudança clara nas prioridades da franquia para 2025/26. Afinal, sem Jayson Tatum por todo o ano, o time trocou Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, deixando o elenco muito mais fraco.

A ideia era economizar, pois as multas que a liga cobra são muito altas e houve uma mudança de planos com a nova direção. O Celtics não veio para a nova temporada da NBA atrás de vitórias. É um ano sabático, como a gente já adiantava há alguns meses.

Então, perder jogos para o Philadelphia 76ers, New York Knicks e Detroit Pistons, não chega a ser algo a se lamentar tanto. Isso porque o Celtics possui a própria escolha do próximo Draft da NBA, que promete ser histórico.

Mas se tem algo para notar nos jogos do Celtics na nova temporada é o empenho dos jogadores. Não tem ninguém fazendo “corpo mole” ou “entregando”. É, basicamente, o que tem para hoje. O elenco é aquele ali. Claro que vai vencer algumas partidas, muito por conta da dedicação dos atletas. E se tem uma coisa que não pode reclamar do técnico Joe Mazzulla é sobre cobranças.

Mazzulla pode ter todos os defeitos que já citamos aqui nos últimos anos, mas ele faz de tudo para o Celtics ir atrás das vitórias. Mesmo sabendo que ele não tem mais o mesmo elenco nas mãos, ele vai cobrar seus jogadores. E é sobre isso que o torcedor do time deve comemorar.

É óbvio que a direção pode mudar de ideia ao longo da temporada e tentar melhorar o elenco pensando em uma eventual volta de Tatum ao Celtics em 2025/26, mas é pouco provável. Dos próximos nove jogos, Boston é favorito em uns três. E, mesmo assim, depende muito do que terá em quadra.

Isso porque Jaylen Brown já começou a temporada sem estar 100% bem fisicamente e isso pode ser crucial nas tomadas de decisões de Mazzulla e da direção do Celtics. Apesar de tudo, ele liderou o time nos três jogos e tem média de 29.7 pontos, sua melhor marca na carreira. No entanto, jogando por 37.7 minutos.

E a gente sabe que isso não é sustentável, pois ele perde, em média, 15 jogos por temporada nas últimas três campanhas da NBA. Ninguém na direção quer ver Brown se machucar de forma grave ao ponto de não começar 2026/27 ao lado de Tatum. Portanto, o caminho natural é que Mazzulla comece a poupar o astro em breve.

Mas é o Leste…

Sim, é um ótimo argumento. Afinal, dos 82 jogos que o Celtics terá na temporada 2025/26 da NBA, 52 deles são contra times do Leste e dá para conquistar algumas vitórias. Tudo isso é lindo na teoria, mas na prática, Boston já perdeu três deles e o elenco não vai melhorar.

Não dá para dizer que é algo muito fora do comum para a temporada do Celtics, mas é difícil para o fã entender que os planos da direção não incluem competir por playoffs ou play-in.

É mais uma questão de ajustar o que tem e dar minutos aos jogadores que Mazzulla quer testar. Nesse domingo, por exemplo, o calouro Hugo González foi titular e fez um jogo decente e tornou-se o segundo jogador mais jovem na história da franquia a começar uma partida. Ele só ficou atrás de Tatum.

Próximos passos

Por enquanto, não dá para fazer muito além de rodar o elenco. O grupo conta com bons talentos jovens, como Josh Minott, Jordan Walsh e González. Eles vão ganhar muitos minutos nos próximos jogos, o que deve ser muito importante para o amadurecimento deles. Mas sem pressa para nada. O Celtics tem uma temporada longa pela frente.

A direção deve tentar fazer mais algumas trocas para ficar abaixo do primeiro nível de multas da NBA, mas sem a necessidade de topar qualquer coisa por isso. Anfernee Simons pode até ficar, mas é mais provável que saia. Deve estar entre Sam Hauser e ele. E se for para melhorar o grupo, pensando em 2026/27, não só em ficar livre das taxas, melhor ainda.

Então, é algo que o torcedor do Celtics vai ter de se acostumar em uma temporada sem muitas vitórias. Muitos testes, jogadores two-way mais em quadra do que o normal, mas muita entrega.

