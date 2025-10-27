NBA: Após início dos jogos na temporada, veja a classificação

Os jogos da nova temporada da NBA já estão em ritmo acelerado, então listamos aqui a classificação das conferências até aqui. Apesar de não ter uma semana no total, quase todos os times já fizeram três jogos. O Oklahoma City Thunder, por exemplo, lidera o Oeste como fez na última campanha. Por outro lado, o Chicago Bulls é o melhor do Leste pelos critérios de desempate.

Continua após a publicidade

Assim como nos últimos anos, a regra da classificação na NBA é a mesma. Ou seja, os seis primeiros vão diretamente para os playoffs, enquanto os times que ficam entre a sétima e a décima posição fazem o play-in.

Por enquanto cinco times seguem sem perder na nova temporada da NBA, mas outros cinco ainda não venceram. E no Leste, duas equipes que não foram aos playoffs na última campanha lideram em 2025/26: Chicago Bulls e Philadelphia 76ers.

Continua após a publicidade

Apesar de Joel Embiid ter limite de minutos em quadra no começo da temporada, o Sixers vem jogando bem, especialmente com o calouro VJ Edgecombe (um dos candidatos ao prêmio de melhor novato da NBA) e Tyrese Maxey. Já pelo Bulls, o destaque segue com Josh Giddey. Vale lembrar que desde a parada para o All-Star Game de 2025, o time de Chicago acumula 19 vitórias e dez derrotas. Ou seja, 65.5% de aproveitamento.

Classificação do Leste na temporada da NBA

Posição Nome V D % 1 Chicago Bulls 2 0 100.0 2 Philadelphia 76ers 2 0 100.0 3 Charlotte Hornets 2 1 66.7 4 Miami Heat 2 1 66.7 5 New York Knicks 2 1 66.7 6 Cleveland Cavaliers 2 1 66.7 7 Milwaukee Bucks 2 1 66.7 8 Detroit Pistons 2 1 66.7 9 Toronto Raptors 1 2 33.3 10 Atlanta Hawks 1 2 33.3 11 Orlando Magic 1 2 33.3 12 Washington Wizards 1 2 33.3 13 Boston Celtics 0 3 0.0 14 Indiana Pacers 0 3 0.0 15 Brooklyn Nets 0 3 0.0

Leia mais sobre os jogos da temporada 2025/26 da NBA

Se no Leste o Bulls lidera a classificação da temporada 2025/26 da NBA após seus dois jogos, no Oeste o Thunder segue como no último ano. Afinal, o atual campeão venceu Houston Rockets, Indiana Pacers e Atlanta Hawks. É fato que precisou de duas prorrogações nos dois primeiros embates, mas passou fácil pelo Hawks, mesmo fora de casa.

Continua após a publicidade

Além do Thunder, o San Antonio Spurs também venceu seus três jogos na temporada até aqui, com destaque claro para Victor Wembanyama. Aliás, o francês já flertou com um triplo-duplo de tocos, para ter uma ideia.

Classificação do Oeste na temporada da NBA

Posição Nome V D % 1 Oklahoma City Thunder 3 0 100.0 2 San Antonio Spurs 3 0 100.0 3 Golden State Warriors 2 1 66.7 4 Los Angeles Lakers 2 1 66.7 5 Memphis Grizzlies 2 1 66.7 6 Los Angeles Clippers 2 1 66.7 7 Minnesota Timberwolves 2 1 66.7 8 Utah Jazz 1 1 50.0 9 Denver Nuggets 1 1 50.0 10 Phoenix Suns 1 2 33.3 11 Sacramento Kings 1 2 33.3 12 Portland Trail Blazers 1 2 33.3 13 Dallas Mavericks 1 2 33.3 14 Houston Rockets 0 2 0.0 15 New Orleans Pelicans 0 2 0.0

Astros fora por lesão

Além de Jayson Tatum, Damian Lillard e Tyrese Haliburton, a NBA viu alguns de seus principais astros se machucarem e vão perder jogos. Entre eles, a dupla do Los Angeles Lakers LeBron James e Luka Doncic. No Minnesota Timberwolves, por exemplo, Anthony Edwards sofreu uma lesão na coxa. Enquanto isso, Kyrie Irving se recupera no Dallas Mavericks.

Continua após a publicidade

Mas um time vem sofrendo muito por isso nos primeiros jogos da NBA: Indiana Pacers. Haliburton está fora da fase regular, mas Andrew Nembhard, TJ McConnell e Taelon Peter, todos armadores, se machucaram. Além deles, Bennedict Mathurin e Obi Toppin devem perder algumas partidas.

Por fim, o Los Angeles Lakers terminou o jogo contra o Sacramento Kings com só oito jogadores disponíveis. Os jogos da temporada 2025/26 da NBA apenas começaram, mas os times terão de ser criativos para não caírem na classificação.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA