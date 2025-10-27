NBA: Após início dos jogos na temporada, veja a classificação

Os jogos da nova temporada da NBA já estão em ritmo acelerado, então listamos aqui a classificação das conferências até aqui. Apesar de não ter uma semana no total, quase todos os times já fizeram três jogos. O Oklahoma City Thunder, por exemplo, lidera o Oeste como fez na última campanha. Por outro lado, o Chicago Bulls é o melhor do Leste pelos critérios de desempate.
Assim como nos últimos anos, a regra da classificação na NBA é a mesma. Ou seja, os seis primeiros vão diretamente para os playoffs, enquanto os times que ficam entre a sétima e a décima posição fazem o play-in.
Por enquanto cinco times seguem sem perder na nova temporada da NBA, mas outros cinco ainda não venceram. E no Leste, duas equipes que não foram aos playoffs na última campanha lideram em 2025/26: Chicago Bulls e Philadelphia 76ers.
Apesar de Joel Embiid ter limite de minutos em quadra no começo da temporada, o Sixers vem jogando bem, especialmente com o calouro VJ Edgecombe (um dos candidatos ao prêmio de melhor novato da NBA) e Tyrese Maxey. Já pelo Bulls, o destaque segue com Josh Giddey. Vale lembrar que desde a parada para o All-Star Game de 2025, o time de Chicago acumula 19 vitórias e dez derrotas. Ou seja, 65.5% de aproveitamento.
Classificação do Leste na temporada da NBA
|Posição
|Nome
|V
|D
|%
|1
|Chicago Bulls
|2
|0
|100.0
|2
|Philadelphia 76ers
|2
|0
|100.0
|3
|Charlotte Hornets
|2
|1
|66.7
|4
|Miami Heat
|2
|1
|66.7
|5
|New York Knicks
|2
|1
|66.7
|6
|Cleveland Cavaliers
|2
|1
|66.7
|7
|Milwaukee Bucks
|2
|1
|66.7
|8
|Detroit Pistons
|2
|1
|66.7
|9
|Toronto Raptors
|1
|2
|33.3
|10
|Atlanta Hawks
|1
|2
|33.3
|11
|Orlando Magic
|1
|2
|33.3
|12
|Washington Wizards
|1
|2
|33.3
|13
|Boston Celtics
|0
|3
|0.0
|14
|Indiana Pacers
|0
|3
|0.0
|15
|Brooklyn Nets
|0
|3
|0.0
Leia mais sobre os jogos da temporada 2025/26 da NBA
- Austin Reaves faz jogo absurdo e Lakers bate Kings fora de casa
- Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets bate Suns
- Stephen Curry brilha, frustra Gordon e Warriors bate Nuggets
Se no Leste o Bulls lidera a classificação da temporada 2025/26 da NBA após seus dois jogos, no Oeste o Thunder segue como no último ano. Afinal, o atual campeão venceu Houston Rockets, Indiana Pacers e Atlanta Hawks. É fato que precisou de duas prorrogações nos dois primeiros embates, mas passou fácil pelo Hawks, mesmo fora de casa.
Além do Thunder, o San Antonio Spurs também venceu seus três jogos na temporada até aqui, com destaque claro para Victor Wembanyama. Aliás, o francês já flertou com um triplo-duplo de tocos, para ter uma ideia.
Classificação do Oeste na temporada da NBA
|Posição
|Nome
|V
|D
|%
|1
|Oklahoma City Thunder
|3
|0
|100.0
|2
|San Antonio Spurs
|3
|0
|100.0
|3
|Golden State Warriors
|2
|1
|66.7
|4
|Los Angeles Lakers
|2
|1
|66.7
|5
|Memphis Grizzlies
|2
|1
|66.7
|6
|Los Angeles Clippers
|2
|1
|66.7
|7
|Minnesota Timberwolves
|2
|1
|66.7
|8
|Utah Jazz
|1
|1
|50.0
|9
|Denver Nuggets
|1
|1
|50.0
|10
|Phoenix Suns
|1
|2
|33.3
|11
|Sacramento Kings
|1
|2
|33.3
|12
|Portland Trail Blazers
|1
|2
|33.3
|13
|Dallas Mavericks
|1
|2
|33.3
|14
|Houston Rockets
|0
|2
|0.0
|15
|New Orleans Pelicans
|0
|2
|0.0
Astros fora por lesão
Além de Jayson Tatum, Damian Lillard e Tyrese Haliburton, a NBA viu alguns de seus principais astros se machucarem e vão perder jogos. Entre eles, a dupla do Los Angeles Lakers LeBron James e Luka Doncic. No Minnesota Timberwolves, por exemplo, Anthony Edwards sofreu uma lesão na coxa. Enquanto isso, Kyrie Irving se recupera no Dallas Mavericks.
Mas um time vem sofrendo muito por isso nos primeiros jogos da NBA: Indiana Pacers. Haliburton está fora da fase regular, mas Andrew Nembhard, TJ McConnell e Taelon Peter, todos armadores, se machucaram. Além deles, Bennedict Mathurin e Obi Toppin devem perder algumas partidas.
Por fim, o Los Angeles Lakers terminou o jogo contra o Sacramento Kings com só oito jogadores disponíveis. Os jogos da temporada 2025/26 da NBA apenas começaram, mas os times terão de ser criativos para não caírem na classificação.
