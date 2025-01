Técnico do Bulls rejeita tank e mira classificação na NBA

O técnico Billy Donovan sabe que a torcida do Chicago Bulls não iniciou a temporada da NBA pensando em classificação para os playoffs. Todos, aliás, estavam mais de olho no draft. Mas, dentro da organização, os desejos dos fãs sobre o recrutamento não entram em quadra. Dá para ver pelas últimas partidas. A equipe ganhou quatro dos últimos cinco jogos e, assim, se consolidou na zona de classificação para o play-in.

“Ninguém chega para mim e fala sobre escolhas de draft ou qualquer coisa do tipo. Isso não é o nosso foco, certamente. O que nós sempre enfatizamos nessa organização é a integridade da competição e do jogo. Ou seja, vamos jogar para vencer. Eu sou muito agradecido, então, pelo ambiente de trabalho em que estamos”, afirmou o experiente treinador, após a vitória contra o San Antonio Spurs.

O duelo com o Spurs, aliás, ajudou a trazer a questão do recrutamento à pauta. O time texano vai receber a escolha de primeira rodada do Bulls desse ano, se não estiver no TOP 10. Isso ainda é um dos termos da troca que levou DeMar DeRozan para Chicago, em 2021. A equipe comandada por Donovan tem o exato 10o pior recorde da liga no momento, mas está em um viés de alta.

“Eu faço parte de conversas constantes não só com os dirigentes, mas também com os donos. E todas essas interações se concentram, antes de tudo, na responsabilidade de tentarmos vencer sempre. Sem concessões. Enquanto técnico, eu não posso pedir por outra postura”, reforçou o técnico.

Medíocre

Donovan entende que, a princípio, o caminho mais simples para o Bulls chegar ao topo parece ser o draft. Selecione um talento de elite no recrutamento e o seu futuro ganha outra projeção. Mas não é tão simples assim. Vários são os casos de times que perdem jogadores geracionais porque não conseguem formar elenco competitivos. Por isso, o técnico enfatiza um trabalho em várias frentes para fugir da mediocridade.

“É claro que não queremos ficar ‘presos’ no meio da tabela. Não tenham dúvidas disso. Mas acho que a construção de uma base passa por uma visão da totalidade do nosso time. As escolhas de draft são bem importantes. Mas, da mesma forma, é analisar o elenco e identificar os jogadores que vão nos ajudar a melhorar, seguir em frente”, explicou o comandante.

O torcedor do Bulls ainda espera um jovem talento que possa ser a referência da equipe em longo prazo. Mas Donovan garante que o elenco atual tem muito para se aproveitar. “Eu acho que temos jogadores que são bem valiosos em nosso elenco. Mais do que isso, são caras que podem emular o nível de competitividade que gosto e admiro em meus times”, elogiou.

Aprendizado

Billy Donovan tem televisão em casa, contas em redes sociais e conversa com os fãs. Então, o técnico do Bulls sabe que pouca gente na NBA apostava em uma classificação do Bulls para o play-in ou playoffs. No entanto, ele nunca descartou essa possibilidade porque crê na capacidade de crescimento do elenco. A vitória contra o Spurs, por exemplo, foi uma prova desse constante aprendizado.

“A gente precisou de tempo para se ajustar à cobertura de espaço de Victor. Afinal, essa é a equipe que melhor protege o aro na temporada. Ficamos um pouco ‘intimidados’ no primeiro tempo, mas passamos a atacar mais nos dois quartos finais. Coby e Zach, em particular, foram ótimos nas infiltrações. Falei para todos: alguns dos nossos tiros vão ser bloqueados. Mas isso é o basquete”, contou um orgulhoso Donovan.

