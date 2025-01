Erros de diretoria deixam Chicago Bulls em risco na temporada

A diretoria do Chicago Bulls não é conhecida por tomar as melhores decisões, e isso parece ser de novo a sina da temporada. Afinal, o vice-presidente de operações de basquete Arturas Karnisovas disse, ainda em agosto, que o objetivo de 2024/25 era “vencer todos os jogos” enquanto “desenvolvemos os jovens”. Ou seja, abraçar o mundo, em linguagem mais clara. Até agora, porém, isso não tem sido feito.

Quando perguntado sobre os passos para conseguir isso, Karnisovas não mostrou um plano concreto. A única promessa foi trazer a vantagem de mando de volta ao United Center. O Bulls tem cinco vitórias e 11 derrotas em casa, mas dez vitórias e sete derrotas fora.

Após um triunfo contra o Charlotte Hornets, Chicago tem agora uma campanha de 15 vitórias em 33 jogos. Não está no ritmo para os playoffs nem para manter a escolha protegida no top 10 (está com o San Antonio Spurs). Não trocaram os veteranos, enquanto seus jovens jogadores não melhoraram. Ou seja, nada de muito útil até aqui.

O sucesso que tiveram na temporada é por conta dos veteranos que continuam no mercado de trocas. Apenas três jogadores têm números positivos no Estimated Plus-Minus (EPM): Nikola Vucevic, Zach LaVine e Torrey Craig. Dessa forma, o Bulls já venceu jogos demais para sonhar com uma escolha de topo no Draft.

Problemas com desenvolvimento

Ademais, os jovens ao redor de quem Karnisovas queria construir não evoluíram. Patrick Williams ainda tem médias de dez pontos por jogo. Seu ataque é limitado, e sua defesa regrediu. Coby White superou uma fase ruim nos arremessos, mas ainda não parece bom o bastante. Ayo Dosunmu, fora por lesão, segue como um sólido jogador de rotação. Julian Phillips e Dalen Terry ainda são opções de fundo de banco. Matas Buzelis, com apenas 404 minutos, ainda não teve chance de se mostrar. É promissor, mas, do banco, é díficl evoluir.

Então, se vitórias fossem prioridade, LaVine e Vucevic não estariam no mercado, e Torrey Craig e Jevon Carter jogariam mais. Craig, que só teve dez ou mais minutos em seis jogos, fez 18 pontos contra o Hornets. Carter marcou 26 vindo do banco contra o Atlanta Hawks na última semana.

Dessa forma, caso o objetivo fosse manter a escolha, está perdendo o timing para ficar entre os seis piores. Hoje, se a loteria seguisse o esperado, a escolha do Bulls iria para o Spurs.

Mas se a meta era obter valor por Lonzo Ball, Vucevic e LaVine, as expectativas também precisam ser ajustadas. O mercado de escolhas de primeira rodada está fraco, pois ninguém quer abrir mão de uma das melhores classes dos últimos anos. Portanto, até jogadores úteis como Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith foram trocados por valor baixo.

O Bulls tentou fazer jovens se destacarem sem desenvolve-los. Quis uma escolha alta sem perder. Tentou valorizar veteranos sem vencer demais. Em 2025, é hora de aceitar: em busca de tudo, a diretoria do Chicago Bulls acabou sem nada na temporada.

