NBA: Victor Wembanyama flerta com triplo-duplo pelo Spurs

A grande estreia do San Antonio Spurs na atual temporada da NBA mostrou um Victor Wembanyama ainda melhor que em seus dois primeiros anos. Então, o time texano visitou o New Orleans Pelicans na noite dessa sexta-feira (24) e saiu com mais uma vitória. Contra o Pelicans de Zion Williamson, o pivô francês ficou muito perto de um triplo-duplo com tocos.

Victor Wembanyama somou 29 pontos, 11 rebotes e nove bloqueios (seu recorde é de dez) diante dos donos da casa. Então, com os três tocos que deu no primeiro jogo, ele está com média de 6.0 por partida em 2025/26.

Apesar de todo o grande desempenho do pivô, o Pelicans fez jogo duro. Afinal, a partida foi para a prorrogação e o Spurs só ganhou a sua segunda na temporada 2025/26 da NBA nos últimos lances. Para piorar, sem ele.

Isso porque Victor Wembanyama saiu com seis faltas com só 43 segundos no tempo extra. O Spurs vencia por 109 a 107 quando deixou o jogo, mas seus colegas Stephon Castle e Devin Vassell ajudaram no triunfo.

Enquanto Vassell fez 23 pontos (acertou seis cestas de três), Castle somou 16 pontos, seis rebotes e seis assistências, apesar de cometer dez erros de ataque. Por outro lado, Williamson liderou o Pelicans com 27 pontos, além de dez rebotes e sete passes decisivos. Trey Murphy (24 pontos e dez rebotes) e Jordan Poole (21 pontos) também se destacaram pelos donos da casa.

Apesar de ficar de fora nos últimos quatro minutos de jogo, Victor Wembanyama disse que confia muito em seus colegas e ficou torcendo na beira da quadra por mais uma vitória do Spurs na nova campanha da NBA.

“Eu posso dizer que fiquei ali, só torcendo, mas eu confio neles. Foi difícil não poder estar lá, mas só consegui comemorar depois que o jogo acabou. Eu confio neles, assim como eles confiam em mim. Mesmo quando eu estive fora ao longo do jogo, no terceiro ou no último quarto, o time fez um grande trabalho. Eu sei que falhei por não estar lá quando deveria, mas eles foram incríveis”, disse Victor Wembanyama.

O Spurs chegou a estar atrás do Pelicans por oito pontos no último quarto, muito por conta da marcação dupla que o time de New Orleans fez em Wembanyama. Então, quando ele deixou a quadra restando cerca de oito minutos para o fim do período, a equipe de San Antonio reagiu, especialmente com o calouro Dylan Harper liderando as ações ofensivas.

Harper fez sete dos próximos dez pontos do Spurs enquanto Wembanyama estava no banco. Como resultado, San Antonio virou em 96 a 94 e teve uma sequência de 12 pontos sem resposta do Pelicans. Pouco depois, New Orleans encostou e teve a chance da vitória, mas Zion Williamson perdeu o lance livre com o jogo em 107 a 107.

Por fim, na prorrogação, o Spurs foi melhor desde o início e garantiu a sua segunda vitória na NBA. O Pelicans, entretanto, segue sem vencer após dois jogos.

