Onde assistir NBA hoje (22/10): Jogos ao vivo, horários e canais

Confira a programação completa da rodada da NBA desta quarta-feira (22)

Jogadores do Knicks e Cavaliers em quadra, jogos da NBA hoje 22 de outubro Fonte: Reprodução / X

A temporada regular 2025/26 segue a todo vapor e, para você não perder nenhum lance, preparamos a programação completa de onde assistir aos jogos da NBA hoje, quarta-feira, 22 de outubro. Confira todos os duelos, horários e canais para acompanhar ao vivo!

Nesta noite, teremos destaques como o duelo de Conferência Leste entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers, e o confronto da Conferência Oeste entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs.

Onde Assistir aos Jogos da NBA Hoje (22/10): Programação Completa

Confira a tabela com todos os horários e plataformas de transmissão disponíveis no Brasil:

Jogo Horário (de Brasília) Onde Assistir Ao Vivo
Brooklyn Nets x Charlotte Hornets 20h00 NBA League Pass
Cleveland Cavaliers x New York Knicks 20h00 ESPN 2, Disney+
Miami Heat x Orlando Magic 20h00 NBA League Pass
Philadelphia 76ers x Boston Celtics 20h30 NBA League Pass
Toronto Raptors x Atlanta Hawks 20h30 NBA League Pass
Detroit Pistons x Chicago Bulls 21h00 NBA League Pass
New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies 21h00 NBA League Pass
Washington Wizards x Milwaukee Bucks 21h00 NBA League Pass
Los Angeles Clippers x Utah Jazz 22h00 NBA League Pass
San Antonio Spurs x Dallas Mavericks 22h30 ESPN 2, Disney+
Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers 23h00 NBA League Pass
Sacramento Kings x Phoenix Suns 23h00 NBA League Pass

Destaques da rodada: Onde assistir aos principais jogos da NBA

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

O primeiro duelo com transmissão para o grande público começa cedo e com duas grandes forças do Leste. Knicks e Cleveland Cavaliers se enfrentam no Madison Square Garden, em Nova York, às 20h (de Brasília). A transmissão será feita pela ESPN 2 e no streaming pelo Disney+, além do NBA League Pass.

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Na Conferência Oeste, o clássico texano coloca em quadra Anthony Davis, pelo Dallas Mavericks, e o jovem astro Victor Wembanyama, pelo Spurs. O confronto acontece em San Antonio, às 22h30 (de Brasília). Você pode assistir a NBA com a transmissão da ESPN 2 e Disney+, ou pelo League Pass.

Canais e plataformas oficiais de transmissão da NBA no Brasil

Para acompanhar a NBA ao longo da temporada, diversos canais e plataformas dividem os direitos de transmissão:

Confira o calendário completo da temporada 2025/2026 da NBA CLIQUE AQUI.

