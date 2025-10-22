Onde assistir NBA hoje (22/10): Jogos ao vivo, horários e canais

A temporada regular 2025/26 segue a todo vapor e, para você não perder nenhum lance, preparamos a programação completa de onde assistir aos jogos da NBA hoje, quarta-feira, 22 de outubro. Confira todos os duelos, horários e canais para acompanhar ao vivo!
Nesta noite, teremos destaques como o duelo de Conferência Leste entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers, e o confronto da Conferência Oeste entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs.
Onde Assistir aos Jogos da NBA Hoje (22/10): Programação Completa
Confira a tabela com todos os horários e plataformas de transmissão disponíveis no Brasil:
|Jogo
|Horário (de Brasília)
|Onde Assistir Ao Vivo
|Brooklyn Nets x Charlotte Hornets
|20h00
|NBA League Pass
|Cleveland Cavaliers x New York Knicks
|20h00
|ESPN 2, Disney+
|Miami Heat x Orlando Magic
|20h00
|NBA League Pass
|Philadelphia 76ers x Boston Celtics
|20h30
|NBA League Pass
|Toronto Raptors x Atlanta Hawks
|20h30
|NBA League Pass
|Detroit Pistons x Chicago Bulls
|21h00
|NBA League Pass
|New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies
|21h00
|NBA League Pass
|Washington Wizards x Milwaukee Bucks
|21h00
|NBA League Pass
|Los Angeles Clippers x Utah Jazz
|22h00
|NBA League Pass
|San Antonio Spurs x Dallas Mavericks
|22h30
|ESPN 2, Disney+
|Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers
|23h00
|NBA League Pass
|Sacramento Kings x Phoenix Suns
|23h00
|NBA League Pass
Destaques da rodada: Onde assistir aos principais jogos da NBA
New York Knicks x Cleveland Cavaliers
O primeiro duelo com transmissão para o grande público começa cedo e com duas grandes forças do Leste. Knicks e Cleveland Cavaliers se enfrentam no Madison Square Garden, em Nova York, às 20h (de Brasília). A transmissão será feita pela ESPN 2 e no streaming pelo Disney+, além do NBA League Pass.
Dallas Mavericks x San Antonio Spurs
Na Conferência Oeste, o clássico texano coloca em quadra Anthony Davis, pelo Dallas Mavericks, e o jovem astro Victor Wembanyama, pelo Spurs. O confronto acontece em San Antonio, às 22h30 (de Brasília). Você pode assistir a NBA com a transmissão da ESPN 2 e Disney+, ou pelo League Pass.
Canais e plataformas oficiais de transmissão da NBA no Brasil
Para acompanhar a NBA ao longo da temporada, diversos canais e plataformas dividem os direitos de transmissão:
- NBA League Pass: O serviço oficial da liga exibe todos os jogos da temporada
- ESPN (TV Fechada): Transmite jogos na TV por assinatura com rodadas duplas às segundas e quartas, além de partidas em outros dias
- Disney+ (Streaming): Centraliza os jogos transmitidos pela ESPN.
- Amazon Prime Video (Streaming): Exibe jogos exclusivos com rodadas duplas às segundas e quartas, além de partidas em outros dias
Confira o calendário completo da temporada 2025/2026 da NBA – CLIQUE AQUI.
