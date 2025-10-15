GM do Warriors não crava jovem como sucessor de Stephen Curry

O Golden State Warriors tem um jovem jogador para ser o sucessor de Stephen Curry no comando do time? A maior parte dos torcedores e analistas ainda não vê isso, mas Brandin Podziemski acredita que sim. Trata-se de ninguém menos do que o próprio. A declaração impressionou o GM Mike Dunleavy pela confiança e firmeza, mas ele passa longe de se comprometer com essa visão.

“Eu acho que gostamos, antes de tudo, da ambição de Brandin. Afinal, essa é uma das razões que o fazem ser tão bom. Ele confia em si mesmo e, por isso, entra em quadra com a atitude para provar o talento todas as noites. Adorei ver as suas palavras. Mas, sobre o futuro, eu acho que é muito difícil fazer previsões nesse momento”, afirmou o executivo, à rádio 95,7 The Game.

Vale citar que o Warriors, a princípio, ainda não está em busca de um substituto ou mesmo discute a sucessão de Stephen Curry. O armador tem 37 anos, mas segue atuando em alto nível e está entre os melhores jogadores da liga. Foi eleito para o segundo time ideal da temporada passada, por exemplo. A equipe, então, tem uma visão bem mais imediatista.

“Certamente, nós adoramos ter Brandin aqui. Ele é uma parte importante do elenco que montamos nos últimos anos, assim como todos os novatos que selecionamos no draft. Mas quem sabe o que vai ocorrer dentro de cinco anos na NBA? Então, nós queremos focar nessa temporada e colocar o melhor time possível dentro de quadra”, concluiu o ex-jogador do Indiana Pacers.

Jogar em alto nível não vai bastar para Podziemski alcançar o seu ambicioso objetivo. Um jovem talento precisa atuar bem e sempre para estar à altura de Stephen Curry no Warriors. Apesar da idade, o veterano craque atuou em 70 ou mais jogos nas últimas duas temporadas. O futuro membro do Hall da Fama, por isso, é uma inspiração em vários níveis para o atleta de 22 anos.

“Eu tomo Stephen como um exemplo, em particular, pela forma como está disponível ano após ano. É incrível como disputa 65 jogos por temporada com a sua idade e as responsabilidades que carrega. Certamente, fiz muitas perguntas para ele durante a offseason. Queria saber o que faz para conseguir se manter saudável, pois quero ter temporadas de 75 jogos”, contou o jovem armador.

É claro que jogar o máximo de partidas, a princípio, pode parecer um objetivo pessoal e individual. Podziemski, no entanto, crê que seja uma meta pensando no bem coletivo e funcionamento da equipe. “Assim como qualquer um, eu quero tentar fazer os 82 jogos da temporada. Porque, no fim das contas, isso significa estar presente para o meu time o tempo inteiro”, concluiu.

É claro que Dunleavy confia nos jovens jogadores que trouxe para o Warriors, mas tudo é uma ciência incerta. Nem sempre eles desenvolvem como se espera. Além disso, há casos que vão além das quadras. Jonathan Kuminga, por exemplo, teve uma gestão de carreira difícil no time e deve ir embora. O executivo aprendeu que, no fim das contas, não há garantias na NBA.

“A gente sente que tem um grupo de jovens talentos muito bons, que passa confiança. Mas, por enquanto, tudo não passa de projeção. Temos que esperar certo tempo para entender se viram bons jogadores, de fato. Vamos ver o que eles vão virar. Depois, a gente segue e entende como podemos traçar o nosso futuro”, finalizou o GM.

