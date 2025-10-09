NBA: Jovem quer liderar Warriors após saída de Stephen Curry

O Golden State Warriors é um time que tem a história na NBA dividida em antes e depois de Stephen Curry. Antes do astro, a equipe já tinha três títulos, mas havia vivido uma seca de 40 anos. Após ele, tudo mudou, com a equipe se estabelecendo como a terceira maior vencedora de todos os tempos e a última dinastia da liga.

O temor, desse modo, é como será o futuro sem Stephen Curry. O camisa 30, afinal, já tem 37 anos e não deve prolongar por muito tempo a carreira na NBA. Enquanto isso, nenhum nome no elenco parece indicar que tem potencial para assumir o lugar do ídolo.

O armador Brandin Podziemksi, ainda assim, acredita que pode ser ele. Ao The Athletic, o jovem afirmou que quer que Stephen Curry e Draymond Green transfiram a ele a responsabilidade de liderar a franquia.

“Quando Curry e Green forem embora, alguém vai ter que liderar o Golden State Warriors. Então, como posso conquistar a confiança deles, para que possam ir à direção e digam: ‘Ei, queremos deixar isso com ele. Ele vai continuar o que estamos deixando'”, disse Podziemski. “Então, eu penso nisso o tempo dodo e me coloco nessa posição, para conquistar isso”.

É fato que a meta de Podziemski parece ser ousada. Rumo à terceira temporada pelo Warriors na NBA, o armador é visto como um jogador com potencial. Porém, ainda não mostrou que tem condições de assumir a função que vai ser deixada por Curry. Em 2024/25, por exemplo, 11.7 pontos, 5.1 rebotes e 3.4 assistências, com 37.2% nos arremessos de três.

O jovem, ainda assim, acredita que ser líder vai muito além de ter grandes números. Segundo ele, é preciso conquistar a confiança dos colegas de equipe, dos mais jovens até os veteranos. Desse modo, para ser o futuro do Warriors após o fim da carreira de Stephen Curry na NBA, ele pretende mostrar mais liderança em 2025/26.

“Há um próximo passo na evolução emocional e como líder. É preciso ter a confiança dos meus colegas de time, em especial, dos veteranos. Porém, mais do que isso, é preciso que eles confiem em mim nos grandes momentos, que podem definir a carreira deles, que podem acrescentar algo à trajetória deles. É algo diferente. Então, preciso conquistar isso com o tempo e acho que esse é um dos meus objetivos para esta temporada“, finalizou Podziesmki.

Warriors ainda quer título da NBA

O Warriors pode até não ser o principal candidato ao título da NBA em 2025/26, mas o time pode brigar pelos primeiros lugares do Oeste com Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. A equipe se reforçou na agência livre com o pivô Al Horford, além das voltas de De’Anthony Melton e Gary Payton II.

Mas para vencer, o Warriors tem de contar com um ano como foi em seu último título, em 2022. Afinal, não era favorito e, mesmo assim, superou todos os oponentes até voltar às finais da NBA.

Para isso, Stephen Curry vê em Butler a peça que faltava. De acordo com o astro, com o ala que veio em troca do Miami Heat, Golden State tem chance de ser ainda melhor.

