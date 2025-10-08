Stephen Curry: “Não analisarei cada passo de Jonathan Kuminga”

Stephen Curry e Jonathan Kuminga vão ser companheiros de elenco no Golden State Warriors por mais uma temporada. Mas foi por pouco que isso não aconteceu. O ala-pivô, afinal, esteve em um impasse com o time na negociação do seu novo contrato. Tudo só se resolveu depois do início dos treinos de preparação. Isso segue como um assunto no time, mas o astro está determinado a “soterrar” a questão.

“Como eu já disse na reapresentação, essa é uma situação que faz parte dos negócios da liga. Mas foi simples: Jonathan chegou a um acordo e, no dia seguinte, estava aqui como qualquer atleta. Ele esteve nos treinos, jogou, se esforçou e tentou evoluir. Não vou analisar cada minuto e passo dele em quadra, pois isso não é bom para ninguém”, cravou o craque, após a estreia da equipe na pré-temporada.

Stephen Curry e Jonathan Kuminga marcaram presença na vitória contra o Los Angeles Lakers. Ambos atuaram 15 minutos no duelo. O armador foi titular e terminou o jogo com 14 pontos, enquanto o ala-pivô fez cinco pontos, seis rebotes e quatro assistências como reserva. As formações, como sempre, devem variar ao longo da pré-temporada. E, para Curry, chegou a hora da discussão em torno do colega mudar.

“As pessoas podem dizer o que quiserem, mas a pergunta que importa é: nós podemos ser campeões com Jonathan? Pode ser parte do nosso projeto em qualquer condição e situação? Por ora, estou empolgado por vê-lo em quadra e recuperando o seu ritmo de jogo. Cabe a ele, a partir daí, seguir trabalhando e crescendo como jogador”, concluiu o futuro membro do Hall da Fama.

Objetivo

Assim como Stephen Curry, Jonathan Kuminga também quer que a sua negociação de contrato fique no passado. A história terminou e, com isso, virou só uma distração em potencial que paira no ambiente da franquia. O ala-pivô admite que, a princípio, o seu impasse com o Warriors teve uma carga de mal-estar. Mas, pelo bem de todos, é preciso seguir em frente.

“A NBA, antes de tudo, é um negócio. Então, tudo o que importa é que chegamos a um acordo e estou animado em seguir aqui. O objetivo de qualquer atleta é ficar onde está por mais tempo, pois nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso, eu entendi que essa deve ser a minha meta. Ficar aqui pelo máximo tempo possível”, contou o jogador de 23 anos.

Muita gente ainda questiona se o novo contrato de Kuminga foi uma forma do Warriors só manter um ativo no elenco. Ele contesta e, acima de tudo, não se importa com essa especulação. “Acho que me querem aqui por mais tempo. Acabamos de assinar, afinal, um contrato novo. Vamos ver o que acontece a partir de agora, mas tudo em que penso é ajudar o time a vencer. Estou feliz”, concluiu o jovem talento.

Interesses

É verdade que o Warriors teve ofertas de troca por Kuminga antes do acordo. Phoenix Suns e Sacramento Kings, em particular, estiveram interessados na aquisição do ala-pivô. Chegaram propostas razoáveis pelo jogador, mas a direção de San Francisco não se animou. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, esse interesse – e boatos – vão seguir conforme a temporada avance.

“Eu sei que o Chicago Bulls ainda tem interesse em Jonathan e vai seguir monitorando a situação. Sacramento também segue interessado, assim como Phoenix. Esses boatos, então, não vão embora. Não importa o que aconteça, ele vai estar bem visado pelo mercado antes da trade deadline mais uma vez”, previu o jornalista.

