Charles Barkley: “Stephen Curry teria problemas em minha era”

Para o controverso Charles Barkley, o astro Stephen Curry, do Golden State Warriors, teria problemas na NBA dos anos 80 e 90. Ou seja, na época em que o ex-ala-pivô brilhou na liga. De acordo com o analista, o maior arremessador da história não teria vida fácil para pontuar. Afinal, a marcação em cima de Curry seria mais intensa. Barkley acredita que o camisa 30 do Warriors, com seus 1,88m e 84 kg, não seria capaz de lidar com as faltas duras (muitas vezes desleais) daquela época.

“Hoje em dia não há fisicalidade nenhuma. Teríamos dado uma surra naquele carinha. Sério, eu adoro o Stephen Curry. Você acha que ele teria aguentado as surras que o Michael Jordan levou?”.

“Sério, pense nisso. Volte e assista ao documentário The Last Dance. A forma como o Detroit Pistons marcou o Jordan. Ele conseguiu apenas dois lances livres. A forma como eles estavam acertando o Jordan… Hoje, se rolasse isso, você seria suspenso por um mês. Na minha época, a fisicalidade era demais”, afirmou Barkley, durante uma palestra na Universidade Rowan.

Os comentários de Charles Barkley refletem um sentimento de outras lendas de sua época: que as estrelas de hoje, como Stephen Curry, se beneficiam de regras mais brandas e maior proteção. Há 30, 40 anos, a NBA ficou marcada pelo contato físico constante e faltas duras. Até então, o hand check (defensor podia utilizar as mãos em cima de seu oponente) era uma arma defensiva. Hoje, se você tocar, a arbitragem marca falta imediatamente.

Então, a NBA aboliu o hand check em 2004. Com essa alteração nas regras, a liga mudou drasticamente. Desde então, os times procuram no Draft jogadores cada vez mais rápidos e fortes, apostando na cobertura de espaços. Assim, sem usar as mãos, o desafio defensivo aumentou.

Além disso, com a massificação do small ball (formações mais baixas), as equipes perceberam que a melhor defesa era o ataque. Desse modo, os atletas definem as jogadas de forma cada vez mais rápida. Muito pela qualidade da geração atual nos arremessos. Hoje, é “normal” um jogador arremessar pouco depois do meio da quadra para pegar o adversário de surpresa. Curry, aliás, é o melhor exemplo disso.

Por fim, esta não é a primeira vez que Charles Barkley afirma que Stephen Curry não teria sucesso nos anos 80 e 90. Há dois anos, no The Bill Simmons Podcast, o membro do Dream Team original falou algo parecido e também citou os Bad Boys do Pistons.

“Você precisa admitir que é muito mais fácil jogar basquete hoje porque você não pode encostar em ninguém. Amo Stephen Curry, mas você pode imaginar se os Bad Boys bateriam muito nele? Você acha que ele aguentaria aquelas pancadas de John Salley, Dennis Rodman e Bill Laimbeer? Michael Jordan, Scottie Pippen e eu mesmo sofremos com aquilo, mas você acha que Stephen Curry não iria falhar? Muito difícil”, disse o ídolo do Phoenix Suns.

