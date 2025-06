Celtics atualiza lesão de Jayson Tatum

Jayson Tatum sofreu grave lesão no tendão de Aquiles durante os playoffs da última temporada da NBA e deve ser desfalque do Boston Celtics por longo período. Então, antes da primeira noite do Draft, na quarta-feira, o GM Brad Stevens atualizou a situação do astro que se recupera da cirurgia feita no último mês.

O dirigente pregou cautela com a recuperação da lesão de Jayson Tatum e optou por não estipular um prazo para seu retorno ao Celtics.

“Não temos previsão. Não vamos projetar um cronograma para ele por muito, muito tempo. Ele realmente progrediu muito, mas não sei o que isso significa em relação a prazo. Então, isso será conversado com ele e com todos os outros para garantir que, quando ele entrar em quadra, esteja totalmente pronto e saudável. Essa será nossa prioridade”, disse Stevens.

Pelo tipo de lesão, a previsão é de que Tatum perca grande parte da próxima temporada. Aliás, ele pode até ficar de fora de toda a campanha 2025/26. Assim, com a ausência de seu principal astro, o Celtics já começou a ter grandes impactos no elenco. Por exemplo, a franquia já garantiu as trocas de Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. O objetivo, portanto, é diminuir a folha salarial e não pagar multas da NBA.

O GM do Boston Celtics também repercutiu os movimentos da franquia na offseason. De acordo com ele, todos os movimentos serão em prol de uma situação financeira saudável. Afinal, foram anos operando com uma folha salarial altíssima e pagando taxas.

“Todos os movimentos são difíceis, mas tenho que fazer o melhor para garantir que o time esteja na posição certa. Sabíamos que isso aconteceria. Então, não é uma grande surpresa. Agora, o mais importante para nós é garantir equilíbrio maximizar o que pudermos em nas trocas para continuarmos competindo”, afirmou.

Por fim, o executivo ainda atualizou a situação da outra grande estrela do Celtics: Jaylen Brown. O camisa 7 também passou por cirurgia na offseason, mas menos preocupante do que a de Tatum. O astro fez uma “limpeza” no joelho direito e deve atuar normalmente em 2025/26.

“Dissemos que ele deveria estar pronto para os treinos de pré-temporada da NBA. Mas acredito que ele estará pronto bem antes disso”, finalizou.

