Boletim de rumores e trocas da NBA (07/09/2024)

Bem-vindo à edição de 07 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Talen Horton-Tucker vai disputar pré-temporada no Bulls

O Chicago Bulls acertou a inclusão de um dos melhores agentes livres ainda disponíveis no mercado em seu elenco. Segundo Shams Charania, do portal The Athletic, a equipe fechou um contrato parcialmente garantido com Talen Horton-Tucker. Com isso, o ala-armador vai ter a chance de disputar uma vaga no elenco efetivo durante o período de pré-temporada.

O jogador de 23 anos atuou pelo Utah Jazz nas últimas duas temporadas, mas não fazia mais parte dos planos da franquia. Ele optou, assim, em voltar à sua cidade natal. Além disso, o elenco em vias de reconstrução de Chicago dá perspectiva real de permanência em curto prazo. Horton-Tucker disputou 51 partidas na campanha passada, registrando médias de 10,1 pontos, 2,4 rebotes e 3,5 assistências.

Interesse do Lakers em Valanciunas seria superestimado

Jonas Valanciunas é um jogador especulado pelo Los Angeles Lakers desde o começo da offseason. O pivô assinou com o Washington Wizards, mas os rumores na Califórnia não diminuem. A expectativa é que ele esteja disponível para troca na virada do ano e, com isso, os angelinos voltariam à carga. Mas será que é isso mesmo? De acordo com Jovan Buha, do The Athletic, não é bem assim.

“Existia certo interesse da franquia, sim, pois Jonas estava na ‘lista’ de LeBron James. Então, acho que a tendência é revisitarem esse cenário em breve. Mas eu não aposto que ele gere tanto interesse em Los Angeles quanto um Wendell Carter, por exemplo. Vejo-o, na verdade, como um alvo de foco médio para baixo”, contrariou o jornalista.

Além de Bertans, Warriors observa Troy Brown em treino

A pré-temporada já se aproxima, mas o Golden State Warriors ainda está em busca de reforços em potencial. Por isso, o time prepara um treino fechado com vários agentes livres veteranos nos próximos dias. Davis Bertans, por exemplo, é um dos convidados. Segundo Kendra Andrews, da ESPN, outra presença confirmada é o ala Troy Brown Jr.

O jogador de 25 anos “dividiu” a temporada passada entre Minnesota Timberwolves e, depois, Detroit Pistons. No somatório, foram 59 partidas disputadas em que Brown registrou médias de 4,2 pontos e 2,4 rebotes. O Warriors possui dois contratos não garantidos para oferecer antes do início dos treinos de pré-temporada.

Analista ainda aposta em extensão prévia de Jamal Murray

O Denver Nuggets prepara a reapresentação do elenco e, assim, a extensão de Jamal Murray ensaia virar uma novela. O compromisso parecia bem encaminhado antes das Olimpíadas, mas, desde então, nada mais se falou. O pífio rendimento com o Canadá pode ter influenciado isso. Foi o bastante, no entanto, para “melar” tudo? Zach Lowe, da ESPN, ainda aposta que o novo contrato vai ser fechado antes da temporada.

“Jamal é o maior ponto de interrogação da liga nesse momento. Eu ainda acho que uma extensão vai acontecer, pois não acho que Denver queira entrar na temporada sem um acordo. Além disso, por mais que tenha jogado mal nos playoffs e horroroso nos Jogos Olímpicos, qual seria o plano B do time? Franquias não costumam assumir esse risco, ainda mais com um craque como Nikola Jokic no auge”, explicou o analista.

Murray é elegível a um contrato máximo de US$208 milhões por quatro temporadas. Em quase 500 jogos pelo Nuggets, o atleta de 27 anos registra médias de 17,5 pontos e 4,5 assistências. Converte, além disso, 38% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O ala Andre Roberson, para começar, está voltando ao basquete para atuar pelo Cholet, da França. O especialista defensivo, ex-Oklahoma City Thunder, não entrava em quadra desde o primeiro semestre de 2023.

– Mac McClung, enquanto isso, está de volta ao Orlando Magic em busca de uma nova chance na NBA. O bicampeão do Concurso de Enterradas assinou vínculo não garantido e, com isso, está confirmado no período de treinos do time da Flórida.

– O chinês Yongxi Cui já tem tudo encaminhado, mas ainda não deve assinar contrato com o Brooklyn Nets. O dono da franquia, Joe Tsai, sugeriu que o anúncio do atleta na pré-temporada do time não está em vias de acontecer.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 07/09, você lembra de Saben Lee? Pois o ex-armador do Phoenix Suns acaba de ser anunciado como novo reforço do Manisa Basket, da Turquia.

