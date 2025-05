Veja troca que pode levar Giannis Antetokounmpo para o Rockets

O Houston Rockets é um sério candidato na troca por Giannis Antetokounmpo. Para isso, o time texano deve oferecer escolhas de Draft, além de jovens promessas. Mas já existe a informação de que a franquia poderia abrir mão de jogadores importantes, inclusive.

De acordo com o site NBC Sports, o Rockets estaria disposto a enviar o pivô Alperen Sengun na troca. Embora o time de Houston seja um dos principais candidatos no negócio, a loteria do Draft deixou o San Antonio Spurs em certa vantagem. Isso porque o Spurs terá a segunda escolha no próximo recrutamento e poderia oferecer boas peças para ter o grego.

Portanto, seria uma forma de o Rockets conseguir Antetokounmpo. Ao mandar um jogador, que já foi ao All-Star Game, poderia ter “preferência” da direção do Milwaukee Bucks.

E a troca só vai acontecer para times que Antetokounmpo preferir, de acordo com o site. O destino quem decide é o Bucks, mas especula-se que o astro vai indicar quais são os times possíveis, algo como aconteceu quando Damian Lillard deixou o Portland Trail Blazers rumo a Milwaukee. Na época, Lillard tinha preferência pelo Miami Heat, mas indicou a equipe de Wisconsin como opção.

A proposta inicial do Rockets poderia ter Jalen Green, Jabari Smith Jr, além de jogadores jovens e escolhas futuras. Com a concorrência por Antetokounmpo, o tipo poderia “sacrificar” Sengun na troca. Isso, em último caso.

Mas o fato é que Giannis Antetokounmpo pode mesmo deixar o Bucks em troca, seja para o Rockets, Spurs ou qualquer outro time que o astro aposte em um título em breve. Isso porque o grego só quer sair de Milwaukee porque não vê a equipe com chances de vencer nas próximas duas temporadas.

Enquanto Lillard deve ficar fora de quase toda a próxima temporada, o time vai perder alguns jogadores na agência livre da NBA. Entre eles, o pivô Brook Lopez. O veterano foi reserva no jogo de eliminação para o Indiana Pacers e dificilmente voltaria. O mesmo acontece com Taurean Prince e Gary Trent Jr. Além disso, Pat Connaughton, Bobby Portis e Kevin Porter possuem opções em seus contratos e podem virar agentes livres.

Os representantes de Giannis Antetokounmpo vão conversar em breve com a diretoria do Bucks nos próximos dias. Então, vão tentar definir o futuro do duas vezes MVP. O astro quer vencer mais um título na NBA e sabe que luta contra o tempo. No entanto, também entende que uma troca, seja para onde for, Antetokounmpo vai chegar em um time que vai perder peças para o negócio acontecer.

Finalista do prêmio MVP mais uma vez, o ala de 30 anos ficou com médias de 30.4 pontos, 11.9 rebotes, 6.5 assistências, mas foi ainda melhor nos playoffs da NBA. Na série contra o Pacers, Giannis Antetokoumpo produziu 33.0 pontos, 15.4 rebotes e 6.6 passes decisivos, além de 60.6% nos arremessos de quadra.

