Time muda e Lakers bate 76ers com triplo-duplo de LeBron James

Após um grande início de temporada, o Los Angeles Lakers sofreu com derrotas. Então, o técnico JJ Redick sacou o armador D’Angelo Russell do quinteto titular. Na noite de sexta-feira, o Lakers bateu o Philadelphia 76ers por 116 a 106, com direito a triplo-duplo de LeBron James. Em casa, o time ainda contou com os retornos de Anthony Davis e Rui Hachimura. Por outro lado, o Sixers sofreu sem o armador Tyrese Maxey (coxa), e aguarda o retorno do suspenso Joel Embiid.

LeBron James somou 21 pontos, 13 assistências e 12 rebotes, alcançando o seu 114° triplo-duplo na carreira, o segundo em 2024/25. Mas o cestinha foi Davis, que retornou às quadras nessa sexta-feira. O pivô, que lidera a Corrida para o MVP, ficou com 30 pontos, nove rebotes e quatro assistências.

Por outro lado, o 76ers teve o calouro Jared McCain como único destaque contra o Lakers. Ele anotou 18 pontos, enquanto Paul George fez nove pontos e distribuiu oito assistências em 25 minutos.

Sem D’Angelo Russell no time titular, Redick escalou Cam Redish em seu lugar. Como resultado, LeBron James atuou como armador, posição que jogou na época da “bolha” da NBA e liderou a liga em assistências. Russell foi bem, apesar de errar uma bandeja sozinho no estouro do cronômetro. Ele ficou com 18 pontos em 25 minutos, enquanto acertou sete dos 12 arremessos.

“Acho que o time melhorou, pois a bola girou mais. A nossa transição defensiva vinha sendo muito ruim até então. Nós discutimos muito sobre isso desde o começo da temporada. Mas acho que hoje nos comunicamos mais, a bola girou, nós estávamos em um grande ritmo”, disse LeBron James.

Cam Redish, especialista em defesa, foi o escolhido por Redick para marcar Paul George. E deu certo, pois o astro do 76ers acertou apenas quatro dos 13 arremessos contra o Lakers.

“O maior sacrifício foi de Russell, mas não é segredo que nosso banco estava pontuando mal. Então, a melhor forma de fazer isso é colocando um cestinha saindo do banco. Ele veio e fez um grande trabalho. Cam (Redish) deu muito trabalho a Paul George a noite toda. Ele usa muito o físico e é o que precisamos, especialmente com Jarred Vanderbilt fora. Foi ótimo”, concluiu.

Apesar de LeBron James conquistar o triplo-duplo na vitória do Lakers sobre o 76ers, ele não é o mais velho a atingir tais números. Isso porque Karl Malone, em novembro de 2003, é o recordista com 40 anos e 127 dias. James fez com 39 anos e 314 dias. Aliás, LeBron ocupa desde o segundo ao oitavo lugar na lista dos dez mais velhos.

Agora, o Lakers possui cinco vitórias em nove jogos e é o sétimo no Oeste, enquanto o 76ers é o último no Leste, com um triunfo em oito partidas.

