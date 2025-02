Power Ranking da NBA: temporada 2024/25

A temporada 2024/25 da NBA já passou de sua metade, então chegou o momento de fazermos um Power Ranking. Ou seja, vamos analisar o que seria a posição de cada time sem a diferenciar por conferência. É como se fosse uma coisa só, para quem não conhece o formato.

Então, vamos lá.

30. Washington Wizards (9-45)*

No tank, o time de Washington não se preocupou em deixar o elenco forte para a temporada 2024/25 da NBA e é o último do ranking. Não que seja uma surpresa, mas ali a direção está pensando no futuro. Alex Sarr, Bub Carrington e Kyshawn George, por exemplo, já estiveram no quinteto inicial. E quando você usa três calouros como titulares, raramente está pensando em vitórias. Passou um mês sem vencer, aliás.

29. Charlotte Hornets (13-39)

Pode não ter a pior campanha, mas o Hornets só não é bom. Tem uma base com LaMelo Ball, Brandon Miller e Miles Briges, que ainda não rendeu frutos. No entanto, o time perdeu vários jogadores importantes. Grant Williams e Miller, por exemplo, só voltam às quadras em 2025/26. Enquanto isso, Ball vive sofrendo lesões no tornozelo. Como resultado, ele esteve em apenas 33 dos 52 jogos.

28. Utah Jazz (13-41)

O Jazz está em fase de reestruturação de elenco, então não tem muito o que cobrar ali. Apesar de contar com boas peças, como Lauri Markkanen, Walker Kessler, Collin Sexton e John Collins, a coisa não anda. Mas tem muito a ver com o que a direção pede: rodar jogadores como se fosse uma “peneira” ao longo de toda a temporada da NBA.

27. New Orleans Pelicans (13-42)

O Pelicans até tentou montar um time competitivo para a temporada 2024/25 da NBA, mas as lesões atrapalharam tanto que está entre os últimos do ranking. De acordo com a classificação, até poderia estar atrás de Jazz e Hornets. No entanto, pelo que tem de talento ainda disponível, como Zion Williamson e Trey Murphy, é possível que vença mais jogos. No momento, a situação é ruim, mas a ideia não está em vencer agora. O trio Brandon Ingram, Dejounte Murray e Williamson nunca esteve em quadra ao mesmo tempo. E nem estará, pois Ingram foi em troca para o Toronto Raptors.

26. Toronto Raptors (17-38)

Assim como o Pelicans, era para estar melhor posicionado. Mas a ideia da direção sempre foi fazer o time canadense brigar pela “Copa Cooper Flagg”. Então, ao longo da temporada 2024/25 da NBA, deu para entender o que o Raptors queria. Agora, adicionou o talento de Brandon Ingram e já tem um quinteto bom para competir por playoffs na próxima campanha. No entanto, para agora, vamos ver muitos jogadores perdendo jogos por “lesões”.

25. Brooklyn Nets (20-34)

É natural que o Nets esteja no fundão, mas foi difícil chegar ali. Isso porque o técnico Jordi Fernandez deixa o que tem em mãos competir. Isso resultou em 20 vitórias até aqui, quando não deveria passar de 12. Então, a diretoria trocou Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith, deixou Cam Thomas e Cam Johnson na enfermaria mais do que devia e pronto. Deu certo. Ainda assim, Brooklyn belisca alguns triunfos aqui e ali na temporada 2024/25.

24. Philadelphia 76ers (20-34)

Como é que o Sixers, de Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey está tão distante dos primeiros lugares? Bem, existem várias respostas. Primeiro, Embiid e George passaram toda a temporada 2024/25 da NBA com lesões, enquanto o trabalho do técnico Nick Nurse é apenas duvidoso. Além disso, teve o azar que Jared McCain se machucou quando concorria ao prêmio de melhor calouro. Por fim, já fez trocas para justificar um tank “involuntário”.

23. Chicago Bulls (22-33)

Para ter uma ideia de quão mal o Sixers está, é só ver que o Bulls não consegue sair da zona de play-in. Por mais que a direção tenha feito escolhas ruins ao longo dos últimos anos, agora é o momento de piorar de vez. Até pegou a própria escolha do Draft de 2025, mas o 76ers não ajuda. Vem muita mudança na offseason.

22. Portland Trail Blazers (23-32)

Se tivéssemos feito o Power Ranking da temporada 2024/25 da NBA há um mês, o Blazers não estaria aqui. Mas como Chauncey Billups achou um jeito de competir, o time deu liga. Claro, muito tarde. Mas, ao mesmo tempo, deu para ver que a base é boa o bastante para começar a subir degraus na próxima campanha. Até Deandre Ayton, que fez jogos terríveis por pura preguiça, acordou para a vida.

21. San Antonio Spurs (23-29)

Tudo bem que o início da temporada 2024/25 da NBA foi melhor que o time esperava, mas o Spurs não precisa ter pressa alguma. Afinal, está rodeando Victor Wembanyama de talento. Enquanto isso, ele mostra evolução. Adicionou De’Aaron Fox na trade deadline e, agora, é fazer uma boa agência livre, além de um Draft de qualidade e já pode brigar por algo mais sério na próxima campanha.

20. Miami Heat (25-28)

Não era para o Heat estar aqui, mas o problema (Jimmy Butler) foi embora. Agora, é hora de recuperar o prejuízo. Andrew Wiggins chegou e deve ajudar, enquanto Tyler Herro virou All-Star. Por fim, Bam Adebayo forma dupla de garrafão muito forte com Kel’el Ware. Isso deve fazer barulho em um ano. Por enquanto, é acompanhar a evolução do time ao longo da temporada e tentar brigar pela classificação direta aos playoffs da NBA.

19. Atlanta Hawks (26-29)

O Hawks fez algumas trocas na trade deadline, mas ao invés de pegar jogadores para competir, o time preferiu economizar. Afinal, perdeu Jalen Johnson pelo resto da temporada, o principal alvo de Trae Young na NBA. Deve brigar por play-in, apesar de ainda ter talento para tentar vaga direta.

18. Phoenix Suns (26-28)

Estar em 18° é uma vergonha para o Suns. A temporada 2024/25 começou tão bem, mas lesões e erros da direção deixam o time na segunda metade do ranking da NBA. O detalhe é que, com o trio Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, a equipe tem campanha para ir direto aos playoffs, brigando por mando de quadra. Mas como a diretoria tentou trocar Durant sem ele saber, o ambiente não é bom. Espera-se uma troca na offseason. Uma lástima.

17. Sacramento Kings (28-27)

O Kings é uma decepção, de forma geral. Após encantar a NBA na temporada 2022/23, o time andou para trás. Trocou De’Aaron Fox, pois perderia o armador no mercado. Conta com Zach LaVine e DeMar DeRozan, que até funcionaram juntos no início no Chicago Bulls, mas não conquistaram nada lá. Domantas Sabonis faz mais uma campanha de All-Star sem ir ao All-Star. Não deu para entender essa. De qualquer forma, o Kings até demonstrou alguma evolução sob o comando de Doug Christie, mas está muito estranho. Quando vence, não convence.

16. Orlando Magic (27-29)

Apesar de a campanha não ser boa, é mais uma questão de o time voltar a jogar completo. Ou quase isso, pois Mo Wagner está fora do resto da temporada 2024/25. Franz Wagner, seu irmão, além de Paolo Banchero, voltaram às quadras. Ainda falta Jalen Suggs. Defensivamente, o Magic é muito forte. Tem a tendência de subida até o fim da campanha.

Leia mais

15. Golden State Warriors (28-27)

Após a trade deadline da NBA, o Warriors venceu três de seus quatro jogos, enquanto tenta se aproximar da turma da frente na temporada. A adição de Jimmy Butler deu uma injeção de ânimo no grupo e o time realmente melhorou. Ainda é apenas um recorte, mas Golden State fez grandes partidas com Butler. Chegou ao ponto de Draymond Green cravar que a equipe vai vencer o título.

14. Detroit Pistons (29-26)

Apesar de o Pistons perder dois jogos recentes por bobagens no fim, o time vem de seis vitórias nos últimos oito jogos. Ou seja, poderia ter sequência de oito triunfos. Não conseguiu porque caiu diante do Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks por três pontos ou menos. Aliás, perdeu outros cinco jogos assim ao longo da temporada 2024/25 da NBA. Mas Cade Cunningham, em campanha de All-Star, faz o time crescer de produção. Está sem Jaden Ivey, que era peça muito importante para a sequência do ano. Trouxe Dennis Schroder para ajudar na defesa do perímetro.

13. Milwaukee Bucks (29-24)

O basquete do Bucks ao longo de toda a temporada 2024/25 da NBA não é bom ou eficiente, então o 13° lugar no ranking tem a ver com o que fez. Pode ser que melhore, já que Doc Rivers quer que o time “corra mais”. No entanto, com pivôs abaixo do que poderiam e lesões ocasionais de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, Milwaukee é só estranho. Ainda fez troca por Kyle Kuzma, que tem péssimo aproveitamento de três na campanha.

12. Minnesota Timberwolves (31-25)

OK, o Timberwolves começou a vencer jogos. Apesar de não ter um ataque eficiente, a defesa ainda é forte. Por mais que Mike Conley seja um bom veterano, com ótimo arremesso, Rob Dillingham ainda precisa de rodagem. Já mostrou talento. Falta criar coragem para atacar a cesta com mais frequência, mas já o faz bem mais que Conley. No mais, é bola em Anthony Edwards.

11. Dallas Mavericks (30-26)

Na teoria, era para estar muito acima. Na prática, o Mavs trocou um dos melhores jogadores da NBA durante a temporada, perdeu todos os jogadores de garrafão por lesões e vence na marra. Kyrie Irving e PJ Washington precisam suportar o tranco enquanto o time não tem pivô por mais algumas semanas. Quando Anthony Davis voltar, o normal é que vença mais jogos.

10. Indiana Pacers (30-23)

O Pacers vem fazendo um ótimo trabalho, embora a defesa ainda seja um problema. Myles Turner sobreviveu em mais uma trade deadline, mas se machucou logo depois. Enquanto isso, Tyrese Haliburton faz uma temporada bem estranha e Pascal Siakam voltou a ser All-Star da NBA. O segredo está em Andrew Nembhard. Quando jogou, Indiana venceu quase 65% dos jogos. Sem ele, o aproveitamento despenca para 37.5%.

9. Los Angeles Clippers (31-23)

O que era quase uma tragédia, virou boa campanha. A temporada 2024/25 do Clippers na NBA é de muita superação, defesa e crédito ao técnico Tyronn Lue. Perdeu Paul George na agência livre, Kawhi Leonard estava fora por lesão e o time dependia muito de um veterano James Harden. Mas não é que Ivica Zubac e Norman Powell deram um grande passo em suas carreiras? Agora, Kawhi está saudável (na medida do possível) e o time vai brigar por classificação direta e pode até beliscar mando de quadra.

8. Houston Rockets (34-21)

O Rockets deu um salto de qualidade na temporada 2024/25 da NBA, mas quando parecia que ficaria ainda melhor no ranking, teve a lesão de Fred VanVleet. Não que ele seja um jogador espetacular ou algo assim, mas era o equilíbrio que Houston tinha. Desde a contusão, são cinco derrotas em sete jogos. Amen Thompson tem de ser titular ali, mesmo com a volta de Jabari Smith Jr. Apesar de o ala-pivô ajudar muito Alperen Sengun nos rebotes, é Thompson quem vem fazendo a diferença. Até VanVleet se machucar, o time texano tinha 15 vitórias e três derrotas com o jovem no quinteto inicial.

7. Los Angeles Lakers (32-20)

A troca por Luka Doncic assustou toda a NBA, mas a ausência de um pivô com capacidades para ser titular fez com que o Lakers deixasse, de um dia para o outro, um eventual favoritismo na briga por mando de quadra. Isso porque Mark Williams não passou nos testes físicos e o time de Los Angeles ficou sem referência no garrafão. Sem Anthony Davis, é possível que Dorian Finney-Smith tenha minutos ali em formações baixas. Mas vale lembrar que LeBron James, aos 40 anos, ainda é elite.

6. New York Knicks (36-18)

O Knicks segue como um dos melhores times da NBA na temporada 2024/25, com o sexto lugar no ranking. Embora tenha problemas de confiabilidade nos reservas, o técnico Tom Thibodeau conta com um quinteto de dar inveja em muitas equipes. Para quem gosta da franquia de Nova York, é torcer para a ausência de OG Anunoby não ser tão longa. E ainda tem Mitchell Robinson, em minutos bem restritos, estrear na campanha.

5. Memphis Grizzlies (36-18)

Apesar de Ja Morant não fazer uma de suas melhores temporadas na NBA, o Grizzlies é um time completo em 2024/25. São poucas as ausências por lesões (maioria delas de Morant), enquanto Jaren Jackson Jr e Desmond Bane estão bem. Mas o calouro Jaylen Wells, especialmente na defesa, faz a diferença. Embora não apareça muito, ele é quem fica responsável por marcar o melhor jogador de perímetro adversário. Isso, sem contar com o ótimo trabalho do técnico Taylor Jenkins. Mais uma vez, subestimado.

4. Denver Nuggets (36-19)

Claro que Nikola Jokic é o principal responsável pela campanha do Nuggets, mas existem alguns pontos interessantes ali no time. A diferença que Russell Westbrook fez ao entrar no time titular, foi algo incrível. Ele se machucou, mas vinha ajudando muito nos dois lados da quadra. Assim como o veterano, o jovem Christian Braun tem grande importância.

Michael Porter deu um jeito de acertar seus arremessos de três depois dos rumores que poderia ser trocado por Zach LaVine, enquanto Aaron Gordon ainda não está em seu melhor nível físico. Ah, chegou aquele momento da temporada em que Jamal Murray começa a ser chamado de subestimado. Em um período de um mês (14 de janeiro a 12 de fevereiro), ele teve seis jogos com 30 pontos ou mais.

3. Boston Celtics (39-16)

Atual campeão, o Boston Celtics mescla jogos incríveis com abomináveis. Se arremessava muito de três na temporada passada, em 2024/25, o time arrisca ainda mais. Mas com um aproveitamento bem menor. Às vezes, Jayson Tatum esquece que é forte e tem 2,03m (ou mais) e acha que é ala-armador. A defesa, ao menos, segue quase perfeita. O Celtics segue assustador contra times que, supostamente, estão acima. Mas perde jogos e passa sufoco contra equipes muito inferiores.

2. Cleveland Cavaliers (44-10)

O fato de o Cavs passar da metade da temporada e não ser ameaçado pelo Celtics no primeiro lugar diz muito sobre o time na NBA. Tem uma defesa forte, especialmente quando os titulares estão em quadra, mas o ataque é ainda melhor. O Cavaliers possui ritmo para fazer a sua melhor campanha de todos os tempos e superar o 66-16 de 2008/09. Não por menos, mandou três jogadores ao All-Star Game: Evan Mobley, Darius Garland e Donovan Mitchell.

1. Oklahoma City Thunder (44-10)

Bem, o Thunder tem o melhor time da NBA na temporada 2024/25, enquanto ocupa o primeiro lugar no ranking. Shai Gilgeous-Alexander faz uma campanha fantástica, assim como Jalen Williams. A volta de Chet Holmgren faz de Oklahoma City o time a ser batido. Chato na defesa (melhor eficiência) e ótimo no ataque (quinto melhor), o elenco conta com tantas possibilidades de variações que deixam seus adversários de cabelo em pé. Só não pode encontrar PJ Washington nos playoffs…

* Entre parênteses, a campanha na temporada 2024/25 da NBA

