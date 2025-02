NBA: Mavericks perde todos os pivôs por lesões

O Dallas Mavericks perdeu todos os pivôs por lesões na NBA. Daniel Gafford se contundiu na derrota para o Sacramento Kings, na última segunda (10). Além dele, outros três jogadores da posição se machucaram, deixando o Mavs sem opções para o garrafão. Dessa forma, a equipe deve buscar nomes no mercado de dispensados, segundo Shams Charania, da ESPN.

Gafford machucou o joelho direito e deve ser reavaliado em duas semanas. O jogador começou 28 partidas nesta temporada, contribuindo com 12.3 pontos e 6.9 rebotes. O pivô chegou à equipe na trade deadline de 2023/24 e foi um dos nomes que ajudaram a equipe a “virar a chave” e ir até as finais da NBA.

Além dele, Dereck Lively se lesionou contra o Denver Nuggets, há quase um mês. O jogador machucou o tornozelo, mas já deve estar perto de voltar, já que o tempo inicial era de quatro semanas. Na atual temporada, o segundanista foi titular em 25 dos 32 jogos disputados, com médias de 9.1 pontos e 7.8 rebotes. Ele também já havia lesionado o quadril, perdendo dez dias.

Dwight Powell é outro jogador que está afastado por problemas físicos. O canadense machucou o quadril contra o Houston Rockets, no sábado (8). Assim, deve perder ao menos duas semanas. Na temporada, suas médias são de 1.5 pontos e 1.8 rebotes em 7.6 minutos por jogo.

Por fim, Anthony Davis, recém-chegado da troca que tirou Luka Doncic de Dallas, também se lesionou contra Houston. Essa foi, aliás, sua estreia pela equipe. Então, anotou 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos em apenas 31 minutos em quadra. Segundo Shams Charania, o pivô deve perder ao menos um mês.

Na temporada, Davis participou de 42 partidas pelo Los Angeles Lakers e mais uma pelo time texano e suas médias são de 25.7 pontos e 12 rebotes. O craque foi a grande aquisição do Mavs para o restante da temporada, mas sua lesão após sua ótima estreia preocupa a franquia.

Ainda segundo o jornalista da ESPN, o Mavericks está olhando o mercado de dispensados da NBA graças a perda de todos os pivôs com lesões. Então, a equipe pode buscar jogadores em contratos de dez dias, por exemplo, enquanto os nomes da posição com contrato não retornam.

Dallas está na oitava posição da Conferência Oeste com 28 vitórias e 26 derrotas. A troca de Luka Doncic movimentou bastante as notícias ao redor da equipe, mas agora que a poeira abaixou, o olho volta para a tabela da liga. Afinal, em um Oeste acirrado, vitórias serão importantes pensando em playoffs.

