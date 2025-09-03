Por irmão de Giannis Antetokounmpo, Bucks pode dispensar jogador

O Milwaukee Bucks deve dispensar um jogador do elenco para a volta de Thanasis, irmão de Giannis Antetokounmpo. Thanasis acertou contrato com o time esta semana. No entanto, a falta de vaga no plantel para 2025/26 deve forçar uma dispensa. Desse modo, de acordo com Brett Siegel, do Clutch Points, o nome mais provável é Andre Jackson Jr.

Ainda segundo Siegel, o Milwaukee Bucks vinha tentando uma troca pelo jogador. No entanto, não recebeu nenhuma oferta dentro das expectativas. Assim, com a necessidade da dispensa, não sobrou outra alternativa a não ser considerar a dispensa de Andre Jackson ainda nesta offseason.

“Embora o Bucks acreditasse no potencial dele, o jogador já estava disponível no mercado de trocas. Milwaukee, assim, buscava duas escolhas de segunda rodada em uma troca por Jackson. No entanto, o time nunca recebeu uma oferta do tipo. Como os outros times sabem que o Bucks precisa dispensá-lo, é impossível conseguir algum negócio. Então, ele é um nome em potencial para ser liberado”, disse Siegel.

Andre Jackson chegou a Milwaukee após o Draft de 2023. Em dois anos com a equipe, desse modo, ele se estabeleceu como um jogador de rotação no Bucks, com média de 12.5 minutos em 124 jogos. Os números, porém, nunca atingiram o esperado, com 2.9 pontos, 2.4 rebotes e 1.1 assistência.

Ainda assim, o jogador era uma das armas do Bucks no perímetro nos últimos anos. Isso porque acertou 38.5% das tentativas na carreira. Desse modo, uma boa taxa de acerto.

A dispensa do jogador, porém, será necessária para o Bucks oficializar a volta do irmão de Giannis Antetokounmpo. Thanasis estava sem acordo desde o fim de 2023/24, quando sofreu uma lesão e ficou fora da última campanha. Recuperado, o ala acertou contrato para a próxima temporada.

Thanasis Antetokounmpo foi escolha do New York Knicks na segunda rodada do Draft 2014. Ele só estreou, de fato, dois anos depois, mas pouco fez após dois jogos. Depois, voltou a jogar na Europa até o fim de 2018/19. Então, o Bucks deu a ele um acordo antes de 2019/20. O ala passou cinco temporadas pelo time de Milwaukee, quase sempre como reserva.

No total, o irmão de Giannis Antetokounmpo fez 196 jogos pelo Bucks antes do novo contrato, sendo 11 deles como titular. No período, ele teve médias de 2.4 pontos e 1.6 rebote. Enquanto isso, recebeu cerca de US$8.8 milhões pelo time. Aliás, o valor de seu novo acordo com o time não foi divulgado, mas deve ser o mínimo para veteranos. Ou seja, cerca de US$2.9 milhões pelo tempo de serviço na NBA.

