Ex-jogador faz revelação sobre LeBron James e Kyrie Irving

LeBron James e Kyrie Irving lideraram a conquista do inédito título da NBA do Cleveland Cavaliers, em 2016. Só isso, a princípio, já seria o bastante para marcar os seus nomes lado a lado na história da liga. Mas não parecia ser o plano do armador. Por isso, pouco tempo depois, ele pediu para ser trocado. O polêmico Kendrick Perkins garante que é a prova de que a relação entre ambos nunca foi tão boa assim.

“Kyrie, antes de tudo, era muito fã de Kobe Bryant. Tanto que nunca deu nem chance para que LeBron tivesse um papel de irmão mais velho em sua carreira. Não estava no elenco, mas essa é a verdade que todos sabiam nos bastidores. Por isso, mesmo após terem sido campeões juntos, eles nunca tiveram esse tipo de proximidade”, revelou o analista da ESPN.

A notícia do pedido de troca de Irving pegou todos de surpresa na NBA. O Cavaliers, afinal, havia sido campeão do Leste mais uma vez e ficou a três vitórias de ganhar o título. Mas Perkins não se inclui nesse “todos”. E diz que, na franquia de Ohio, essa decisão já era até esperada. O craque não estava contente em ser o “escudeiro” de alguém que nunca viu como um ídolo.

“Apesar da reação geral de choque, não fiquei surpreso com a notícia de que Kyrie iria embora de Cleveland. Porque, mesmo sem estar lá, sabia o que estava ocorrendo. Eu achei um erro, pois poderiam ganhar mais alguns títulos juntos. Mas a realidade é que ele estava cansado de ficar na sombra de LeBron. Não era isso que queria”, contou o campeão da NBA pelo Boston Celtics.

Ruptura

Todas as escolhas que fazemos na vida têm consequências. Kyrie Irving nunca mais foi campeão da NBA depois da troca, enquanto LeBron James não ganhou mais títulos em Cleveland. E, além disso, a separação abalou a relação – próxima ou não – entre ambos dali em diante. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, os dois atletas cortaram comunicação após a negociação do armador.

“Eles não conversaram por anos depois que Kyrie decidiu pedir troca em Cleveland. Não se falaram por muito tempo. Mas, em algum momento nos últimos anos, isso mudou. LeBron chegou a fazer campanha para que o Los Angeles Lakers o contratasse, por exemplo, quando estava no mercado. O time até fez uma proposta, mas a oferta de Dallas foi melhor”, informou o jornalista.

James já deu declarações deixando a chance de voltar a atuar com Irving aberta, pois é um admirador do astro. Windhorst, no entanto, aposta que esse é um desejo que o ala não vai realizar. “Eu não acho que vamos ter a oportunidade de vê-los jogarem juntos na NBA outra vez. Mas já aprendi a nunca dizer nunca nessa liga”, completou o experiente repórter.

Escolha

É difícil controlar quem vai ser o seu ídolo no esporte. Nem sempre é o melhor jogador, mas aquele que te encanta. E, às vezes, isso se decide antes mesmo de você entrar em uma quadra pela primeira vez. Por isso, para Perkins, LeBron nunca teve chance contra Bryant na “cabeça” de Irving. É uma idolatria que não permitiu que o ala conquistasse o espaço de mentor e exemplo para o armador.

“Kyrie nunca viu LeBron como essa referência em sua vida, pois Kobe tinha esse papel. Mesmo sem jogarem juntos, ele o escolheu como o seu irmão mais velho no basquete. Então, LeBron nunca pôde colocá-lo sob as suas asas e guiar a sua carreira. Kyrie não aceitava e, mais do que isso, não se importava com a opinião dele sobre nada”, concluiu o ex-pivô.

