“Nunca quis ser o rosto da NBA”, dispara astro Ja Morant

Houve um momento, em um passado nem tão distante, em que Ja Morant era o jovem astro mais empolgante da NBA. Ele tinha um estilo de jogo explosivo e, assim, levou o Memphis Grizzlies às primeiras posições do Oeste. Por isso, muita gente apostava que seria o “rosto do futuro” da liga. Várias coisas aconteceram desde então, mas, talvez, nada tenha sido mais crucial do que falta de pretensão do armador em ter esse peso.

“Eu nunca quis ser o ‘rosto da liga’, antes de tudo. Jogo basquete porque amo o esporte. Nunca foi para me tornar algum tipo de símbolo, pois sei que algo assim carrega muitas responsabilidades. É claro que já ouvi os comentários, mas não coloco pressão em mim mesmo. Eu só entro em quadra e tento jogar o meu basquete”, desabafou o astro, em entrevista ao site The Athletic.

Apesar da sua falta de vontade, é impossível não culpar outros fatores para a queda de status de Ja Morant. O atleta sofreu lesões seguidas e, com isso, a equipe de Memphis nunca voltou ao topo da conferência. Além disso, ele recebeu suspensões da NBA pelos desvios de conduta que envolveram exibição de armas de fogo em público. Tudo isso é uma oportunidade perdida, mas, na visão do armador, significou mais paz.

“As pessoas podem ter as suas opiniões, mas eu não me importo muito com isso. Penso só em entrar em quadra e jogar o basquete que me colocou nessas discussões. Sei que não vou ser perfeito, então sempre há alguma coisa a melhorar. Mas, no momento, eu só tenho um compromisso: ser a melhor versão de mim mesmo. É tudo o que quero”, cravou a referência ofensiva do Grizzlies.

Um dos jogadores da NBA que acreditaram em Ja Morant para ser esse “símbolo”, por exemplo, é o astro Stephen Curry. O ídolo do Golden State Warriors, certa vez, referiu-se ao atleta como alguém com a energia para ser um embaixador do jogo no mundo inteiro. O líder do Grizzlies admite que ouvir essas palavras foi uma emoção única na época por causa da importância do veterano em sua carreira.

“Stephen veio para a liga muito jovem e vimos a sua transição para se tornar o jogador que virou. Sempre foi capaz de arremessar, mas precisou de tempo e anos para o jogo ‘desacelerar’. E, assim que pegou o ritmo, tudo ficou fácil até demais. Agora, enquanto marcador, só tento fazer o meu melhor para contê-lo e rezo quando joga a bola para cima”, contou o jogador de 26 anos.

As declarações de Morant aconteceram antes dos dois se enfrentarem, na noite dessa segunda-feira. O Grizzlies perdeu, mas nada que tire o prazer dele em dividir a quadra com Curry. “É sempre divertido enfrentar Golden State por causa da minha admiração por Stephen. Saio triste de quadra pela derrota, sim. Eles levaram a melhor hoje, mas, ainda assim, adoro esses duelos”, completou.

Respeito

Parte do motivo de Morant não poder ser o “rosto da NBA” hoje está em sua reputação. As polêmicas, afinal, tiveram um custo à sua imagem. Mas ele segue citado por vários jogadores, como Kevin Durant, quando se pergunta quem são os melhores armadores da liga. Ele vê esse tipo de reconhecimento como algo maior do que a opinião de qualquer pessoa fora de quadra.

“Sinto que ouvir os elogios dos meus colegas significa muito mais do que o que qualquer outra pessoa diga. Afinal, esses caras são alguns dos maiores jogadores da história. São futuros Hall da Fama, cara. Conquistar o respeito dos meus adversários e colegas é um reconhecimento ao trabalho que faço durante anos. Mas estou atrás de algo ainda maior do que isso”, concluiu a segunda escolha do draft de 2019.

