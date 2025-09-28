Ex-jogador garante: “Zion Williamson e Ja Morant podem mudar”

Aposentado há pouco tempo, John Wall sugeriu que a NBA fique de olho em Zion Williamson e Ja Morant para o próximo All-Star Game. Isso porque, na visão do ex-jogador, os astros de New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies deveriam ser nomes certos para o torneio de enterradas. Sobretudo, pelas críticas às últimas edições do evento.

“As estrelas têm que estar presentes. Os astros já estão no jogo do All-Star no domingo. Mas, todos querem ver um Ja Morant, um Zion Williamson também nos torneios”, sugeriu John Wall.

O antigo armador também relembrou nomes icônicos que participaram do torneio de enterradas. Dentre eles, Kobe Bryant, Vince Carter, Tracy McGrady. Então, “cobrou” que LeBron James poderia ter participado em algum momento de sua carreira.

Vale lembrar que não é a primeira vez que John Wall pede por astros como Zion Williamson e Ja Morant no torneio do All-Star Game. Em fevereiro, após o último concurso de enterradas, ele já havia falado sobre o tema. Em sua visão, a presença de grandes nomes que fez com que o fim de semana das estrelas ganhasse apelo no passado.

“Acho que todas as estrelas deveriam participar. Foi isso que tornou o All-Star divertido. Ou seja, ver todos os grandes nomes do Jogo das Estrelas também participando da competição de enterradas. É isso que as pessoas querem ver. Há muitos nomes: Ja Morant, LeBron, Zion… Todos os jogadores desse calibre participavam antes”, disse Wall no podcast de Draymond Green.

O tema tem sido falado nos últimos anos. Afinal, o vencedor das três últimas edições foi Mac McClung. Ou seja, um jogador de contrato two-way e com pouco brilho na NBA. Então, em 2014, Zion Williamson e Ja Morant foram questionados sobre participarem ou não do torneio de enterradas. No entanto, eles mostraram visões diferentes sobre o assunto.

O astro do New Orleans Pelicans, por exemplo, se mostrou aberto a participar. Em entrevista à revista Complex, durante o All-Star de 2024, ele até deu expectativa de marcar presença no ano seguinte, em Indiana. Mas, com problemas de lesão, não fez parte dos concorrentes.

“Eu penso sobre isso, sim. Considero seriamente em participar do torneio de enterradas. Sinto que devo fazer isso. Quem sabe não estarei presente no próximo ano”, disse Zion à época.

Por outro lado, Ja Morant descartou a chance de competir. Durante a mesma edição do Jogo das Estrelas, o craque do Memphis Grizzlies não se mostrou entusiasta da competição. “Não quero ir para o torneio de enterradas”. No entanto, seu discurso mudou em 2025. Isso porque, após a vitória de McClung, o armador publicou no X que estava convencido de participar. “McMight me convenceu a estar nas enterradas”.

Por fim, o All-Star Game de 2025/26 será em Los Angeles, no Intuit Dome, a nova casa do Clippers.

