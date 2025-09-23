NBA: Em reapresentação do Pelicans, físico de Zion Williamson impressiona

Zion Williamson se reapresentou ao New Orleans Pelicans para a próxima temporada da NBA. Como ao longo de toda a carreira na liga, o ala-pivô de 25 anos traz com ele as dúvidas em relação ao peso. No entanto, dessa vez, o jovem astro surpreendeu com um físico diferente dos outros anos.

Na primeira aparição, Zion Williamson impressionou com seu físico. Isso porque, diferente do fim da temporada passada, o astro do Pelicans apareceu bem mais forte e definido, sem o aspecto de sobrepeso. Assim, a expectativa é de que enfim ele possa levar New Orleans a resultados positivos na liga.

herb, jp & z what a line up 😤 pic.twitter.com/DHnVQbKz4V — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) September 23, 2025



Na coletiva de apresentação, Williamson aproveitou para dar uma resposta aos críticos dele na NBA.

“Quem falou mal de mim antes, fica desse lado aí. Não precisa vir agora quando as coisas estiverem dando certo. Não precisa perder seu tempo. Eu não ligo. Então, só continua lá”, disse Williamson, na coletiva do Pelicans.

O físico de Zion Williamson sempre foi um problema ao longo da carreira dele pelo New Orleans Pelicans na NBA. Como resultado, o astro também acumulou graves lesões e até hoje não conseguiu estrear nos playoffs. Desse modo, durante as férias, ele realizou um plano de treinos pesado, para que pudesse voltar com um corpo diferente.

“Nós elaboramos um plano que foi desde boxe, treinos em um campo de futebol e vários outros tipos de exercícios”, explicou Zion Williamson. “E, neste período, eu realmente senti uma mudança no meu corpo. Então, cheguei ao ponto de me olhar e dizer: ‘Cara, é bom demais se sentir bem’. Não me sentia assim desde a faculdade”.

Williamson, portanto, está animado para a próxima temporada da NBA. Além do físico, outro motivo é a reformulação promovida pela diretoria, que agora é comandada por Joe Dumars.

“Estou muito bem preparado para entrar no novo ano da NBA”, completou Zion. “Então, o foco nas férias foi construir uma relação com Joe e a nova direção. Tivemos muitas conversas de homem para homem. E, claro, manter a concentração no jogo. Eu assisti a muitos vídeos e trabalhei muito ao longo de todo o verão”.

Por fim, rumo à 2025/26, Williamson tem médias de 24.7 pontos, 6.6 rebotes e 4.3 assistências em 214 partidas com a camisa do New Orleans Pelicans na NBA. O jogador de 25 anos vai para seu sexto ano na liga, mas vem de uma campanha com apenas 30 jogos disputados.

