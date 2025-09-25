Ex-jogador da NBA detona Zion Williamson por entrevista

O ex-jogador da NBA, Jeff Teague, detonou o astro Zion Williamson pela entrevista coletiva dada na reapresentação do New Orleans Pelicans. Na conversa com a imprensa, o ala-pivô agradeceu à franquia por acreditar mais uma vez nele. Visivelmente mais magro, o camisa 1 disse que tem a confiança da alta cúpula do Pelicans.

“Eu adoro isso, não vou mentir para você. Joe Dumars (presidente), Troy Weaver (vice-presidente) e eu nos sentamos e tivemos uma conversa de homem para homem. Eles me deram muita confiança e eu lhes disse que não iria decepcioná-los. Receber essa confiança foi muito importante para mim. Eles vão me cobrar e, com isso, estão me dando mais responsabilidade. Estou pronto. Se, em algum momento eu sair dos trilhos, sei que eles estarão lá para me puxar de volta”, afirmou Williamson.

Mas as palavras de Zion Williamson não foram bem aceitas pelo ex-jogador da NBA. Durante o podcast Club 520, Teague fez duras críticas ao jogador de 25 anos. Acima de tudo, o ex-armador relembrou os problemas físicos do ala-pivô. Para Teague, Zion

“Essa, provavelmente, é a coletiva de imprensa mais idiota que eu já ouvi na vida. Cara, você escolheu comer, ficar fora de forma. Agora, de repente, ele está em forma e diz que os dirigentes da franquia acreditam nele. Idiota, eles te deram um contrato máximo. Eles sempre acreditaram em você. Mas tiveram que colocar várias cláusulas no contrato porque você não acreditava em você mesmo. Isso é burrice demais, essa coletiva que ele deu”.

“O Pelicans te abraçou quando você chegou lá. Do que você está falando? Quem estava fora de forma era você. Agora, você finalmente decidiu focar e fazer o que atletas profissionais fazem: cuidar de si mesmos. Não sou mais seu fã. Você recebe quase US$40 milhões por ano para estar em forma”.

“Não quero soar como um velho ranzinza, mas é o seguinte: você dá uma coletiva de imprensa e diz, ‘me sinto melhor do que nunca desde o College’. Você escolheu se sentir assim. Você poderia estar assim há três anos. Pô, mano, você estava com quase 140 quilos”, finalizou Jeff Teague.

Zion, enfim, resolveu ser profissional?

A forma física de Zion Williamson sempre foi um problema ao longo da carreira dele na NBA. Como resultado, o astro também acumulou graves lesões e até hoje não conseguiu estrear nos playoffs. Desse modo, durante as férias, ele realizou um plano de treinos pesado para que pudesse voltar com um corpo diferente.

“Nós elaboramos um plano que foi desde boxe, treinos em um campo de futebol e vários outros tipos de exercícios. E, neste período, eu realmente senti uma mudança no meu corpo. Então, cheguei ao ponto de me olhar e dizer: ‘Cara, é bom demais se sentir bem’. Enfim, estou muito bem preparado para entrar no novo ano da NBA”, explicou Zion.

O talento de Williamson é inquestionável. Mas, a ausência do ala-pivô prejudicou o Pelicans nos últimos anos. Em 2024/25, por exemplo, Zion entrou em quadra apenas 30 vezes. Mesmo com poucos jogos, o camisa 1 teve um bom desempenho. Tanto que fechou a campanha com médias de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências.

Em quatro das seis temporadas como jogador da NBA, Zion Williamson disputou 30 jogos ou menos. Além disso, ele desfalcou o Pelicans em 258 das 472 partidas da equipe. Ou seja, passou mais tempo fora por conta de lesões do que em quadra. Portanto, a primeira escolha do Draft de 2019 deixou o time na mão em 55% dos jogos no período.

Por fim, Zion possui contrato válido até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários.

Continua após a publicidade

