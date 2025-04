No Mavs, Klay Thompson consegue revanche pessoal contra o Kings

O Dallas Mavericks venceu seu primeiro jogo no play-in da NBA, na quarta-feira (16). Com grande atuação de Klay Thompson, o Mavs eliminou o Sacramento Kings fora de casa. O astro terminou o jogo com 23 pontos e oito arremessos certos em 11 tentativas, sendo cinco de três pontos. Então, ele “se vingou” do jogo ruim que fez contra o time da Califórnia em sua última partida pelo Golden State Warriors.

Warriors e Kings se enfrentaram no play-in da última temporada. Na ocasião, Sacramento eliminou Golden State. No duelo, Klay Thompson teve péssima atuação. Isso porque ele errou todos os dez arremessos de quadra tentados. Assim, não fez nenhum ponto ao longo dos 32 minutos que esteve em quadra.

Agora, vestindo a camisa do Mavs, Klay Thompson pôde se redimir em uma batalha individual contra o Kings. Afinal, com os oito arremessos certos, terminou com aproveitamento de quase 73%. Ou seja, um grande contraste com o último jogo decisivo que teve contra Sacramento.

“Foi muito bom poder exorcizar aqueles demônios aqui. Ainda estou animado. Vamos para Memphis agora. Mas foi muito divertido esta noite, porque pude mergulhar completamente na experiência. Além disso, tivemos uma temporada tumultuada, para dizer o mínimo. As lesões nos atingiu como nunca, mas ainda estamos aqui jogando a pós-temporada”, disse o veterano à ESPN.

Thompson reconheceu que o último dos seus 13 anos com o Warriors foi desgastante por diversos motivos. Dentre eles, a sensação de não ser priorizado pela diretoria da franquia. Então, não pontuar em sua última partida pelo time que se tornou ídolo será sempre uma lembrança amarga para o astro.

No entanto, ele garantiu que jogaria “solto” no próximo embate com o Kings para que não tivesse o mesmo desempenho.

“Eu não ia me definir por uma noite ruim. Afinal, eu já tive algumas das melhores noites de arremessos da história. Ou seja, até alguém do meu calibre pode ficar sem fazer pontos. Eu tento não pensar nisso, mas às vezes você pensa porque é humano. Então, é só preciso continuar jogando e fazendo o que ama”, completou.

Entretanto, ele não revelou esse sentimento de revanche para seus companheiros de Mavs. Apesar disso, Anthony Davis revelou que os jogadores sabiam do que simbolizava o jogo para Thompson.

“Nós sabemos. Todos nós assistimos basquete e sabemos como foi difícil para ele perder aqui da última vez com o Warriors. Pelo jeito que ele jogou esta noite, dá para perceber que ele queria muito essa vitória. Então, estou feliz que ele jogou bem e que conseguimos vencer”, disse o craque.

Agora, o Mavs de Klay Thompson encara o Memphis Grizzlies na segunda fase do play-in. Para disputar os playoffs da NBA, o time precisa vencer o duelo desta sexta-feira (18).

