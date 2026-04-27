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Nick Nurse detona atuação do 76ers em jogo crucial dos playoffs

Time de Philadelphia perdeu dois jogos em casa contra o Celtics e está à beira da eliminação

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nick nurse 76ers playoffs
Reprodução / X

O técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, está a um jogo da eliminação dos playoffs. Mas, mais do que a situação, ele está decepcionado com a atuação do elenco no último jogo. O time disputava a quarta partida contra o Boston Celtics em casa neste domingo e Joel Embiid estava de volta. O astro, aliás, jogou bem. Mesmo assim, o segundo colocado do Leste não tomou conhecimento dos locais.

“Para ser sincero, pareceu que não houve um único matchup que conseguimos marcar com qualidade a noite inteira. Não sei, a princípio, por qual motivo não pegamos mais rebotes, ocupamos espaços ou fizemos uma defesa melhor. Nada funcionou. Foi muito duro de assistir. E, acima de tudo, difícil de explicar o que aconteceu”, criticou o treinador, após a derrota por 128 a 96.

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O discurso comum depois de um revés na pós-temporada é falar em ajustes. Mas o trabalho de Nick Nurse não é tão simples assim. O 76ers, antes de tudo, é um time inferior do que o Celtics e uma eliminação em cinco jogos era uma aposta comum. Ou seja, o que fugiu do script foi a vitória do time em Boston. Além disso, o ajuste tático depende de algo crucial para funcionar: entrega dos atletas.

“A questão tática é importante nos playoffs, mas não significará nada se não jogarmos com mais energia e resistência. Precisamos defender melhor e pegar os rebotes. Afinal, com a postura de hoje, não dá nem para saber se o nosso plano está funcionando. Pois você nem se dá uma chance de vencer. Então, o que precisamos fazer passa muito por isso”, cobrou o desapontado técnico.

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Já foi feito antes

Nick Nurse, a princípio, não poderia pedir por uma melhor estreia de Joel Embiid nos playoffs do 76ers. Mesmo sem ritmo de jogo, o astro anotou 26 pontos, dez rebotes e seis assistências. Atuou por 34 minutos e sem restrições. Ainda assim, a equipe já saiu perdendo por 16 pontos do primeiro quarto e nunca esboçou reação. O pivô voltou em um momento necessário para o elenco, mas muito complicado para si mesmo.

“É duro. Não é fácil jogar com esse tipo de pressão, mas você tenta fazer o seu melhor diante dessas condições. Você precisa ‘crescer’ nesses momentos. Nós não fizemos um bom trabalho hoje. Não jogamos bem e, por isso, perdemos o jogo. No entanto, ainda temos que entrar em quadra e tentar ganhar o próximo jogo. É a nossa obrigação”, pregou o MVP da liga em 2023.

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Certamente, Embiid não está retornando ao Sixers em um momento ideal. Mas a história diz que a obrigação da equipe é não jogar a toalha, pois uma virada pode acontecer. “Já houve times que viraram séries perdendo por 3 a 1. Já foi feito antes. Nós sabemos que vencer o Celtics em Boston vai ser difícil, pois é uma ótima equipe. Mas não temos escolha e precisa começar na terça”, concluiu.

Sem controle

Embiid é um dos atletas mais celebrados da atual geração da NBA, mas não tem sorte quando o assunto é playoffs. Ele teve várias participações na pós-temporada limitadas pelas lesões. E, dessa vez, sofreu uma apendicite e precisou fazer uma cirurgia de emergência pouco tempo antes do mata-mata. Ele admite que as experiências anteriores o ajudaram a lidar com mais essa decepção.

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“Eu estava muito bem e confiante às vésperas dos playoffs. E, de repente, esse tipo de coisa acontece. Mas o que posso fazer? É preciso entender que está fora do seu controle e não adianta chorar. Só aceite, enfrente sem medo e siga adiante. Tente fazer o melhor por si mesmo e para dar a melhor chance possível para que o time se recupere. É isso”, resumiu o futuro membro do Hall da Fama.

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