Onde assistir jogo playoffs NBA: Timberwolves x Nuggets
Time de Minnesota lidera série contra Denver por 3 a 1
Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda-feira (27). As equipes se enfrentam na Ball Arena, a partir das 23h30 (horário de Brasília).
Datas da série
18/04: Minnesota Timberwolves 105 x 116 Denver Nuggets
20/04: Minnesota Timberwolves 119 x 114 Denver Nuggets
23/04: Denver Nuggets 96 x 113 Minnesota Timberwolves
25/04: Denver Nuggets 96 x 112 Minnesota Timberwolves
27/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets
30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves *
02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *
* Se necessário
Minnesota Timberwolves (3)
O Timberwolves pode avançar às semifinais já no Jogo 5 da série. Isso porque o time dominou o Nuggets nos dois duelos em Minnesota e abriu 3 a 1 no confronto. O desafio será a ausência de Anthony Edwards, que sofreu uma lesão no joelho e deve ser desfalque pelo resto da primeira rodada.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Donte DiVincenzo
|1,94
|29
|G
|Anthony Edwards
|1,93
|24
|G
|Ayo Dosunmu
|1,96
|26
|G
|Bones Hyland
|1,92
|25
|G
|Jaylen Clark
|1,96
|24
|G
|Mike Conley
|1,85
|38
|G
|Joe Ingles
|2,03
|38
|G
|Terrence Shannon
|1,98
|25
|G
|Johnny Juzang
|2,01
|25
|F
|Jaden McDaniels
|2,06
|25
|F
|Julius Randle
|2,03
|31
|F
|Kyle Anderson
|2,06
|32
|F
|Julian Phillips
|2,03
|22
|F
|Enrique Freeman
|2,01
|25
|C
|Rudy Gobert
|2,16
|33
|C
|Naz Reid
|2,06
|26
|C
|Joan Beringer
|2,11
|19
|C
|Rocco Zikarsky
|2,21
|19
Time titular: Donte DiVincenzo, Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Denver Nuggets (1)
O Nuggets volta à Ball Arena com risco de eliminação nos playoffs da NBA. Após vencer o Jogo 1 da série, o time de Denver passou a ser dominado pela defesa do Timberwolves e perdeu os últimos três duelos. Então, a aposta é que a dupla Nikola Jokic e Jamal Murray volte a brilhar para dar uma sobrevida para a equipe.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jamal Murray
|1,93
|29
|G
|Christian Braun
|2,01
|25
|G
|Tyus Jones
|1,85
|29
|G
|Bruce Brown
|1,93
|29
|G
|Tim Hardaway Jr.
|1,96
|34
|G
|Jalen Pickett
|1,93
|26
|G
|Julian Strawther
|2,01
|24
|G
|Curtis Jones
|1,93
|24
|G
|Tamar Bates
|1,96
|23
|F
|Cameron Johnson
|2,04
|30
|F
|Aaron Gordon
|2,03
|30
|F
|Peyton Watson
|2,03
|23
|F
|Spencer Jones
|2,01
|24
|C
|Nikola Jokic
|2,11
|31
|C
|Jonas Valanciunas
|2,13
|33
|C
|DaRon Holmes
|2,08
|23
|C
|Zeke Nnaji
|2,06
|25
Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic
Onde assistir Timberwolves x Nuggets pelos playoffs da NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 27/04/2026
Horário: 23h30 (horário de Brasília)
Local: Ball Arena, Denver
comentários