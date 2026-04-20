NBA: Torcida do Celtics zoa fãs do 76ers após vitória

A torcida do Boston Celtics não perdoou os fãs do Philadelphia 76ers durante a estreia dos times na primeira rodada dos playoffs da NBA. Nesse domingo (18), o TD Garden pulsou no ritmo do Celtics. Em quadra, a equipe atropelou o rival por 123 a 91.

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Já nas arquibancadas, a torcida do Celtics tirou sarro dos adversários. Afinal, no play-in, durante a vitória sobre o Orlando Magic, os fãs do 76ers gritaram a plenos pulmões: “nós queremos Boston”. Assim, vários torcedores do Celtics entoaram o mesmo grito ao final da abertura da série.

Celtics e 76ers têm uma das maiores rivalidades da NBA. Aliás, esta é a 23ª vez que os times se enfrentam nos playoffs, um recorde na liga. Até o momento, Boston leva ampla vantagem no duelo, com 15 classificações.

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O detalhe é que a última vez que o 76ers eliminou o Celtics foi em 1982. Ou seja, há mais de 40 anos. Na época, Philadelphia levou a melhor na decisão do Leste, após sete jogos. No entanto, o time caiu nas finais da NBA e viu o Los Angeles Lakers ser campeão. Desde então, a torcida do Celtics viu a equipe bater o 76ers em seis séries dos playoffs da NBA (1985, 2002, 2012, 2018, 2020 e 2023).

Na coletiva pós-jogo, Jaylen Brown foi questionado sobre a provocação da torcida do 76ers. O astro do Celtics revelou que ouviu o cântico dos fãs rivais, mas preferiu exaltar a grande atuação de Boston. Em 30 minutos, o ala foi o cestinha do duelo, com 26 pontos.

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“Sim, a gente ouviu. Mas hoje, a gente só veio pra jogar basquete. Foi só o primeiro jogo, mas a gente tem que continuar atuando bem e sendo físico na defesa. Estamos prontos. A vitória de hoje define o tom e reflete o nosso foco e a nossa intensidade”.

“Vimos o basquete típico do Celtics. Afinal, somos um time que joga duro o ano todo. Então, isso não pode mudar agora que os playoffs começaram. Depois, é só se concentrar e vencer a batalha. Ser o time que joga mais duro, defender bem. Nosso ataque não vai nos fazer ganhar esta série. Vai ser a defesa. Enfim, fizemos um ótimo trabalho nesse jogo 1”, disse o camisa 7 do Celtics.

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Já o técnico Joe Mazzulla tratou de frear a empolgação. Para o treinador, o Celtics foi muito bem na abertura da série. Mas isso não importa, pois os times se enfrentam nesta terça-feira (21), novamente no TD Garden. Mazzulla disse que espera um 76ers jogando melhor no segundo duelo e que Boston precisa estar atento.

“A gente tem que entender duas coisas: primeiro, achei que começamos bem a série. Nossos torcedores foram ótimos. É diferente em Boston. Gostamos disso. Depois, a viória de hoje já não tem mais importância nenhuma. Afinal, daqui a 48 horas, temos que fazer de novo. A gente espera uma versão melhor tanto do nosso adversário quanto de nós mesmos”, contou o treinador.