NBA: Torcida do Celtics zoa fãs do 76ers após vitória

Diante de sua torcida, time de Boston atropelou o rival na abertura da série

NBA Celtics 76ers torcida Fonte: Reprodução / X

A torcida do Boston Celtics não perdoou os fãs do Philadelphia 76ers durante a estreia dos times na primeira rodada dos playoffs da NBA. Nesse domingo (18), o TD Garden pulsou no ritmo do Celtics. Em quadra, a equipe atropelou o rival por 123 a 91.

Continua após a publicidade

Já nas arquibancadas, a torcida do Celtics tirou sarro dos adversários. Afinal, no play-in, durante a vitória sobre o Orlando Magic, os fãs do 76ers gritaram a plenos pulmões: “nós queremos Boston”. Assim, vários torcedores do Celtics entoaram o mesmo grito ao final da abertura da série.

Celtics e 76ers têm uma das maiores rivalidades da NBA. Aliás, esta é a 23ª vez que os times se enfrentam nos playoffs, um recorde na liga. Até o momento, Boston leva ampla vantagem no duelo, com 15 classificações.

Continua após a publicidade

O detalhe é que a última vez que o 76ers eliminou o Celtics foi em 1982. Ou seja, há mais de 40 anos. Na época, Philadelphia levou a melhor na decisão do Leste, após sete jogos. No entanto, o time caiu nas finais da NBA e viu o Los Angeles Lakers ser campeão. Desde então, a torcida do Celtics viu a equipe bater o 76ers em seis séries dos playoffs da NBA (1985, 2002, 2012, 2018, 2020 e 2023).

Na coletiva pós-jogo, Jaylen Brown foi questionado sobre a provocação da torcida do 76ers. O astro do Celtics revelou que ouviu o cântico dos fãs rivais, mas preferiu exaltar a grande atuação de Boston. Em 30 minutos, o ala foi o cestinha do duelo, com 26 pontos.

Continua após a publicidade

Leia mais!

“Sim, a gente ouviu. Mas hoje, a gente só veio pra jogar basquete. Foi só o primeiro jogo, mas a gente tem que continuar atuando bem e sendo físico na defesa. Estamos prontos. A vitória de hoje define o tom e reflete o nosso foco e a nossa intensidade”.

“Vimos o basquete típico do Celtics. Afinal, somos um time que joga duro o ano todo. Então, isso não pode mudar agora que os playoffs começaram. Depois, é só se concentrar e vencer a batalha. Ser o time que joga mais duro, defender bem. Nosso ataque não vai nos fazer ganhar esta série. Vai ser a defesa. Enfim, fizemos um ótimo trabalho nesse jogo 1”, disse o camisa 7 do Celtics.

Continua após a publicidade

Já o técnico Joe Mazzulla tratou de frear a empolgação. Para o treinador, o Celtics foi muito bem na abertura da série. Mas isso não importa, pois os times se enfrentam nesta terça-feira (21), novamente no TD Garden. Mazzulla disse que espera um 76ers jogando melhor no segundo duelo e que Boston precisa estar atento.

“A gente tem que entender duas coisas: primeiro, achei que começamos bem a série. Nossos torcedores foram ótimos. É diferente em Boston. Gostamos disso. Depois, a viória de hoje já não tem mais importância nenhuma. Afinal, daqui a 48 horas, temos que fazer de novo. A gente espera uma versão melhor tanto do nosso adversário quanto de nós mesmos”, contou o treinador.

Continua após a publicidade

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

Escrito por:

Jornalista graduado pela UFMG e pós-graduado em Produção em Mídias Digitais pela PUC-MG. Natural de Ipatinga e residente em BH. Editor do Jumper Brasil desde 2007. Acompanha a NBA desde 1993. Contato: [email protected]

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Perto de ter 60 derrotas, Kings vai manter Doug Christie
Últimas Notícias Thumbnail
Doc Rivers esclarece discussão polêmica em derrota do Bucks
Últimas Notícias Thumbnail
Luka Doncic avança em recuperação para reforçar Lakers na NBA
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.