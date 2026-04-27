Jayson Tatum iguala marca de Russell Westbrook nos playoffs
Ala esteve nos playoffs em todas as temporadas de sua carreira
Na vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia 76ers por 128 a 96 nesse domingo (26), o astro Jayson Tatum igualou uma marca incrível em sua carreira nos playoffs: a de pontuação de Russell Westbrook. Apesar de ter quase dez anos a menos, o campeão de 2023/24 da NBA empatou com o jogador do Sacramento Kings.
Com dez jogos a menos que o MVP de 2017, Jayson Tatum vem produzindo números incríveis desde que chegou à NBA. É a sua nona temporada e ele foi aos playoffs em todos os anos.
Vale lembrar que há menos de um ano, ele passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles. Em geral, qualquer atleta que sofre algo similar, perde uma campanha inteira. Enquanto isso, alguns casos já chegaram a quase dois anos na liga.
No entanto, o ala voltou às quadras ainda no começo de março. Ou seja, deu tempo de retornar, recuperar o condicionamento físico e o ritmo em quadra. Como resultado, ele produz 24.3 pontos, 9.3 rebotes e 8.5 assistências em quatro jogos nos playoffs contra o 76ers. Agora, ele já igualou a marca de Russell Westbrook.
Jayson Tatum aliás, flertou com um triplo-duplo no quarto jogo contra o Sixers ao somar 30 pontos, 11 assistências e sete rebotes. Apesar de tudo, o ala voltou como se nada tivesse acontecido.
Muito por conta disso, ele tentou incentivar Donte DiVincenzo, do Minnesota Timberwolves, que teve a mesma lesão no último sábado (25). Jayson Tatum explicou o que o motivou para voltar às quadras de forma tão rápida.
“Eu sei exatamente como ele está se sentindo, então sei o que ele tem de passar. Ele vai me ter ao seu lado, goste disso ou não. Então, eu vou entrar em contato com ele em breve”, disse Jayson Tatum. “Não foi fácil, mas eu sabia que tinha um propósito, que eu devia estar pronto o quanto antes. Hoje, eu consigo entender tudo, mas não conseguiria isso sem a ajuda de pessoas em minha volta”.
Aos 28 anos, Jayson Tatum ainda não tem um MVP, como Russell Westbrook teve na carreira. No entanto, ele faz de tudo para obter triunfos na NBA, mesmo que sejam de forma coletiva ao invés de individual.
Série contra o 76ers
Após perder o segundo jogo na série de playoffs da NBA em casa, o Celtics venceu os próximos dois nos domínios do 76ers e, como resultado, está a um triunfo de se classificar às semifinais de conferência. Apesar da volta de Joel Embiid, o Sixers jamais esteve em condições de vencer o quarto jogoAgora, Boston recebeu o time de Philadelphia nesta terça-feira (28).
Desde 2017/18, quando Jayson Tatum estreou na liga, o Celtics só caiu na primeira rodada em 2020/21.
comentários