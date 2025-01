NBA: Veja quais jogadores estão na lista de troca dos times

A trade deadline acontece no dia 6 de fevereiro, então muita coisa deve acontecer até lá. Alguns times da NBA já se preparam e devem receber reforços de jogadores em troca. Até mesmo aqueles que estão em rota de playoffs pensam seriamente em negociações.

Apenas nas últimas semanas, três times fizeram uma troca de jogadores na NBA: Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e Phoenix Suns. No entanto, é muito provável que eles vão voltar aos negócios em breve. Enquanto o Lakers recebeu Dorian Finney-Smith, o Warriors ficou com Dennis Schroder. Ambos saíram do Brooklyn Nets. Por sua vez, Nick Richards deixou o Charlotte Hornets para jogar em Phoenix.

Mas quem está na “linha de frente” para fazer troca na NBA? É sobre isso que vamos falar hoje.

Publicidade

Brooklyn Nets

Todo mundo sabe que o Nets ainda não acabou de negociar jogadores, então alguns times estariam ligando com alguma frequência por alguns deles. Hoje, os mais indicados seriam Cam Johnson, Nic Claxton, Day’Ron Sharpe, D’Angelo Russell e até Cam Thomas.

Deles, Johnson é o preferido de vários times da NBA: Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets e até Dallas Mavericks.

Charlotte Hornets

Depois de Nick Richards, o Hornets deve enviar Nick Smith em troca para alguns times que queiram jogadores especialistas em arremessos de três na NBA. Smith é jovem e ótimo no quesito, com 41.6% de aproveitamento em dois anos. Então, ele seria o primeiro na lista. Mas existem outros.

Publicidade

Como o Jumper Brasil adiantou no sábado, a “barca” do Hornets pode envolver vários jogadores, como Seth Curry, Josh Green, Cody Martin e o armador Vasilije Micic.

Chicago Bulls

Apesar de dirigentes e comissão técnica afirmarem que não vão fazer nenhuma troca pelo tank, é muito provável que Zah LaVine, Nikola Vucevic e Lonzo Ball tenham outro destino a partir do dia 6. Mas para onde vão?

Publicidade

Claro, existe a chance de outros jogadores saírem em troca, mas quais times da NBA estariam dispostos por Ball, por exemplo? Seu salário (US$21.4 milhões) é alto para sair com alguma facilidade. Por LaVine, ainda mais difícil, pois seu contrato é mais longo e caro.

De qualquer forma, o Bulls é visto muito mais como “vendedor”.

Dallas Mavericks

Daniel Gafford, como indicamos no sábado, pode sair. A ideia é ter um defensor de perímetro, então o Mavs está na briga pelo mercado. Não que seja algo concreto, mas realmente pode acontecer.

Publicidade

Houston Rockets

Embora esteja em segundo no Oeste, o Rockets pode envolver o jovem Cam Whitmore em algum tipo de troca na NBA. Ele está claramente insatisfeito com o tempo de quadra, enquanto pode sair em uma negociação maior.

Leia mais

Miami Heat

Jimmy Butler. Fim.

Publicidade

Mentira. Claro que outros jogadores podem sair em troca ali, especialmente se outros times precisarem de composições em uma negociação tripla ou quádrupla na NBA. Mas o fato é que ninguém aparece tanto em rumores quanto Butler.

Ele já pediu negociação e reafirmou ao presidente Pat Riley. Questão de tempo.

Milwaukee Bucks

Khris Middleton não aparecia em nenhum rumor até então, mas pode ser envolvido em troca por Jimmy Butler. Vale lembrar que Middleton foi muito importante para o Bucks nos playoffs e preferiu passar por cirurgia nos dois tornozelos para estar totalmente saudável. Ainda está em baixa, mas é ótimo jogador. Fez 24.7 pontos, 9.2 rebotes e 4.7 assistências nos mata-matas.

Publicidade

Como está com restrição de minutos, é importante buscar métricas que mostrem se está bem ou não. Então, por 36 minutos, ele já faz números similares a de outros anos.

New Orleans Pelicans

O Pelicans já não é mais o pior time da NBA na atualidade, mas isso tem um motivo: Zion Williamson. Claro, a recuperação física de outros jogadores tem a ver, mas Williamson coloca o time em outra condição.

Publicidade

Então, quais jogadores ali podem sair em troca?

Basicamente, um: Brandon Ingram. Pode até não acontecer agora, mas existe a chance. Sem extensão, o jogador pode ficar disponível nos próximos dias.

Philadelphia 76ers

Aqui, tudo depende se o Sixers vai para o tank e tentar manter sua escolha de Draft. Tem proteção top 6, então precisa piorar para isso. Hoje, é a oitava pior. Se for o caso, jogadores como Andre Drummond, Kelly Oubre, Eric Gordon e Kyle Lowry podem sair. Tudo para não ficar na zona de multas e deixar o elenco menos forte.

Publicidade

Phoenix Suns

Com a chegada de Nick Richards, Jusuf Nurkic deve sair em alguma troca na trade deadline da NBA. Mas não será o único, pois o time tenta arrumar um jeito de conseguir Jimmy Butler. Precisaria que Bradley Beal abrisse mão da cláusula de negociações, mas está difícil.

Portland Trail Blazers

Quase todo mundo está disponível ali. Jerami Grant, Robert Williams e até Deandre Ayton. Intocáveis hoje, seriam os jovens, como Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Donovan Clingan, Toumani Camara e Deni Avdija. Anfernee Simons, talvez. Depende do tipo de proposta.

Publicidade

Sacramento Kings

O time está em alta e subindo. Então, é possível que jogadores como Trey Lyles, Kevin Huerter e até Keegan Murray estejam disponíveis. Depende da oportunidade, claro.

De’Aaron Fox? Improvável.

San Antonio Spurs

Aqui, vários jogadores estariam disponíveis para algum tipo de troca com times na NBA. Zach Collins, Keldon Johnson e Tre Jones são os principais, mas o Spurs pode oferecer várias escolhas de Draft. Isso é, se a equipe realmente quiser brigar por playoffs.

Publicidade

Toronto Raptors

Não que o Raptors precise de uma troca urgente aqui, mas os nomes de Jakob Poeltl, Kelly Olynyk aparecem em rumores. Já Bruce Brown, é bem possível que saia.

Utah Jazz

Se o Jazz quiser, existem várias possibilidades ali. Collin Sexton, John Collins, Jordan Clarkson são os favoritos em algum tipo de troca no mercado da NBA.

Washington Wizards

Jonas Valanciunas é o principal nome que o Wizards tem disponível, mas Malcolm Brogdon e Kyle Kuzma também podem sair.

Publicidade

Trade deadline

No dia 6 de fevereiro, o Jumper Brasil vai fazer uma live para repercutir tudo o que acontece no mercado da NBA no último dia de trocas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA