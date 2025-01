Dallas Mavericks disponibiliza pivô para troca

O Dallas Mavericks disponibilizou o pivô Daniel Gafford para troca, de acordo com o repórter Christian Clark, do portal The Athletic. Ainda segundo a publicação, a intenção da franquia é reforçar o perímetro. Clark informa que o alvo do Mavs é um especialista defensivo.

Pela segundo ano consecutivo, o gerente-geral da franquia, Nico Harrison, espera ser ativo no mercado. Vale lembrar que, em 2024, o Dallas Mavericks adquiriu o pivô de 26 anos e o ala-pivô PJ Washington, ambos via troca. A dupla foi importante para o sucesso do time nos playoffs. Assim, com um garrafão reforçado, o Mavs chegou às finais da NBA. No entanto, caiu diante do Boston Celtics na decisão, em uma série de cinco jogos.

Mas, agora, o cenário mudou. Harrison promete trazer um defensor de perímetro para ajudar a dupla Luka Doncic e Kyrie Irving. Na campanha passada, Derrick Jones foi bem nesse papel. Entretanto, o ala, que era agente livre, assinou com o Los Angeles Clippers, na última offseason.

Segundo Clark, um dos alvos do Mavs é Herb Jones. No entanto, a princípio, o New Orleans Pelicans não está disposto a negociar o ala de 26 anos. Jones, que tem um contrato de US$41,8 milhões válido até 2027, é considerado um dos “intocáveis” do time. Mas, a péssima campanha do Pelicans, em 2024/25, pode se tornar um trunfo para Dallas. Afinal, a franquia de New Orleans deverá iniciar um processo de reformulação até a trade deadline (6 de fevereiro).

Com a evolução do jovem pivô Dereck Lively, Gafford se tornou uma peça dispensável no Dallas Mavericks, tanto que virou moeda de troca. Além disso, Maxi Kleber e Dwight Powell podem jogar na posição 5. Na atual campanha, o camisa 21 disputou 40 jogos, mas apenas 17 como titular. Suas médias, em 2024/25, são de 11,7 pontos, seis rebotes e 1,5 toco. Além disso, ele tem um aproveitamento de 70,5% nos arremessos de quadra, em 20 minutos por jogo.

Gafford possui mais dois anos de contrato garantido. Nesta temporada, ele vai receber US$13 milhões em salários. Em 2025/26, os vencimentos sobem para US$14,4 milhões. Ou seja, o pivô possui um contrato amigável, ideal para trocas.

O atual vice-campeão da NBA faz uma campanha abaixo do esperado. Com 23 vitórias e 19 derrotas, o Mavs ocupa o sétimo lugar da Conferência Oeste. Portanto, está na zona de classificação para o play-in.

Para 2024/25, a equipe assinou com o multicampeão Klay Thompson. Além disso, trouxe os alas Quentin Grimes e Naji Marshall, e o armador Spencer Dinwiddie. Em contrapartida, Tim Hardaway Jr. e Josh Green, além do já citado Jones, deixaram a equipe de Dallas.

