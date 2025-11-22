NBA tem maior audiência nos EUA em 15 anos

Após anos em queda, a NBA tem recuperado a audiência nos EUA. De acordo com a liga, o primeiro mês de jogos da temporada 2025/26 transmitidos por NBC/Peacock, Amazon Prime Video e ESPN já atingiu mais de 60 milhões de telespectadores no país. Como resultado, é o maior número no período durante os últimos 15 anos.

O comparativo não considera a audiência na NBA no mês de abertura da temporada 2011/12. Isso porque aquela fase regular começou no Dia de Natal, que é reconhecido como um dos dias de maior cobertura no calendário da NBA. Ainda assim, os números de 2025/26 são um indicativo positivo de que a NBA tem recuperado os telespectadores nos EUA.

Outra boa notícia é a audiência dos conteúdos nas redes sociais da NBA. De acordo com a liga, as plataformas administradas pelo grupo e por terceiros já atingiram mais de 30 bilhões de visualizações. Desta forma, um recorde até este ponto de uma temporada.

Já o NBA League Pass, que é o serviço de streaming da liga, registrou aumento de 10% de assinaturas. Além disso, o tempo dos fãs na plataforma subiu em 8%.

A maior audiência da NBA em 15 anos nos EUA também impulsionou as vendas dos times. Afinal, os produtos comercializados na NBAStore.com tiveram um aumento de 20% este ano. A antiga geração é responsável por parte deste apelo, mas a busca tem sido mesmo por camisas e itens das novas estrelas da liga, como Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama e Luka Doncic.

Por fim, as arenas tem atingido recordes de público na atual temporada da NBA. De acordo com dados da liga, cerca de 97% dos ingressos foram vendidos nos jogos do últimos mês. Até a rodada da última quinta-feira (20), aliás, dez times venderam todos os ingressos dos seus jogos em casa em 2025/26.

Os destaques, neste caso, são times mais populares, como Golden State Warriors, Boston Celtics, Houston Rockets e New York Knicks. Porém, times que tinham menos apelo, como Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, já registraram aumento de quase 10% no número de vendas em relação à temporada passada.

Vale lembrar que esta crescente na audiência ocorre após a NBA anunciar um novo acordo de transmissão para os Estados Unidos. O contrato será de 11 anos e teve início na atual temporada. Com valor de US$76 bilhões, Disney (ESPN/ABC), NBCUniversal (NBC/Peacock) e Amazon Prime Video tem o direito de transmitir os jogos.

