Em alta, Raptors iguala marca de ano do título da NBA

O Toronto Raptors igualou uma marca de quando conquistou o título da NBA. Após uma sequência de nove vitórias em dez derrotas, a equipe do Canadá chegou a segunda posição do Leste. A última vez que a franquia alcançou a posição após 15 rodadas foi quando Kawhi Leonard levou o time ao troféu em 2019.

O bom início de temporada representa uma mudança do Raptors na NBA. A equipe vem de três anos sem avançar aos playoffs. Além disso, na fase regular passada, conseguiu apenas 30 vitórias em 82 jogos.

Parte dessa melhora é pela presença do ala Brandon Ingram. O astro chegou à equipe na trade deadline passada. No entanto, por conta de uma lesão, só estreou pelo Toronto Raptors na atual temporada da NBA. Em 15 jogos, camisa 3 registrou médias de 20.9 pontos. 5.9 rebotes e 3.9 assistências, em 33.3 minutos por partida.

De acordo com o técnico Darko Rajakovic, Brandon Ingram tem impactado no Raptors de todas as formas, não apenas pelos números na NBA.

“Ingram é um grande companheiro de equipe. Todos o adoram”, disse o técnico do Raptors na NBA. “Ele fez um ótimo trabalho para se juntar ao nosso time. Ele se envolve como nossos caras. E, quando algo é um bom ser humano e vai bem, é comum torcer por ele e apoiá-lo. Então, é uma reação natural da nossa equipe”.

Além de liderar o Raptors a uma marca que não acontecia desde o título da NBA, Ingram também está perto de atingir um feito pessoal. Isso porque, desde a temporada 2020/21, o astro não consegue jogar as 16 primeiras partidas de uma campanha. Então, basta apenas um jogo para isso.

Ingram, aliás, tem voltado ao nível de pontuador de elite. Nos 15 jogos desta temporada da NBA, o astro do Raptors superou a marca de 20 pontos em pelos menos dez. Portanto, um bom indicativo para um jogador que sofreu com lesões nos últimos anos da carreira.

“Eu ainda tenho mais algumas marchas para frente”, disse Ingram. “Ao sair da lesão, não recuperei a minha capacidade explosiva, mas os meus colegas estão facilitando as coisas. Espero que, à medida que eu continuar a jogar, consiga recuperá-la”.

Por fim, além de Ingram, o Raptors conta com um elenco completo na NBA. RJ Barrett e Scottie Barnes, por exemplo, superam a marca de 19 pontos por jogo, enquanto Immanuel Quickley e Jakob Poeltl contam com 15.9 e 12, respectivamente. Portanto, um time titular com grande produção ofensiva.

