Draymond Green não vê Knicks como candidato ao título da NBA

Quem são os candidatos ao título dessa temporada? As opiniões variam, mas é costume ter (no mínimo) uma equipe de cada conferência. O New York Knicks é o franco favorito do Leste, mas Draymond Green não vê o time com esse status no cenário geral da NBA. O astro, por enquanto, deixa a franquia de fora da “primeira prateleira” da liga.

“Eu não acredito que o Knicks seja um candidato ao título. Não vejo isso, pois não acho que tenham o que é necessário para vencer no mais alto nível. Eu acho que você pode ‘sufocar’ o ataque deles com uma boa marcação. Além disso, na defesa, é uma equipe complicada de analisar”, avaliou o craque do Golden State Warriors.

É um consenso que o Knicks não está no mesmo patamar, por exemplo, dos melhores times do Oeste. No entanto, a final da NBA vai ter uma equipe do Leste. A equipe de Nova Iorque só venceu dois dos quatro jogos iniciais da campanha, mas segue como favorito do seu lado. Draymond Green não esconde que não está confiante.

“Esse time sempre tem uns dois jogadores importantes em quadra, nos instantes mais decisivos, que não querem marcar. E, certamente, é duro vencer em alto nível quando você tem atletas que não se interessam em defender. Então, essa é a minha questão com eles. Não confio”, cravou o futuro membro do Hall da Fama.

Mas Draymond Green não causou só polêmica deixando o Knicks de fora dos candidatos ao título da NBA. O especialista defensivo, afinal, “colocou de lado” outras duas equipes fortes do Oeste. O Minnesota Timberwolves é um dos atuais finalistas do Oeste, mas o veterano não vê o time em condições de voltar à mesma condição em 2026.

“Minnesota, antes de tudo, perdeu um atleta bem importante na offseason em Nickeil Alexander-Walker. E, ademais, ainda está tentando resolver a posição de armador. Tiraram Mike Conley do quinteto titular para testarem Donte DiVincenzo agora. Não dá para considerá-los candidatos ao título assim”, explicou o ala-pivô de 35 anos.

Green, no entanto, faz questão de dizer que deixa a “porta aberta” para rever a posição sobre o Timberwolves. Ou seja, não é algo definitivo. “É claro que esse time é capaz de ser um candidato ao título. Chegou à final do Oeste na temporada passada, né? Mas os rivais melhoraram e não sei se eles estão melhores agora”, completou.

Talvez, no entanto, a opinião mais polêmica de Green não foi a respeito de Knicks ou Timberwolves. Foi o terceiro time que deixou de fora da lista de candidatos que mais surpreendeu. O ídolo do Warriors disse que, mesmo depois da chegada de Kevin Durant, ainda não vê o Houston Rockets na “primeira prateleira” da NBA.

“Eu gosto muito do elenco de Houston, mas acho que não competem por títulos desde que perderam Fred VanVleet. As pessoas subestimam a sua importância como uma liderança e voz de comando do ataque, por exemplo. Além disso, ele é um ‘buldogue’ como defensor. Amen Thompson não está pronto para substituí-lo”, concluiu o astro.

