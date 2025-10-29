Draymond Green prevê Victor Wembanyama favorito a três prêmios

Draymond Green nunca escondeu que é fã de Victor Wembanyama. Desde que o francês chegou à NBA, o ídolo do Golden State Warriors tem rasgado elogios ao astro do San Antonio Spurs. Ainda assim, parece que a admiração do veterano pelo jovem pivô chegou ao ápice no início da temporada 2025/26.

Com Victor Wembanyama entre os melhores jogadores no começo da fase regular, Green fez uma afirmação ousada. De acordo com o quatro vezes campeão da NBA, o francês do Spurs é favorito para três prêmios individuais. Então, se vencê-los, poderia atingir um feito que nenhum outro astro conseguiu em quase 80 anos de liga.

“Em três jogos, Wemby mostrou que é o melhor jogador e melhor defensor. Está mostrando para todos nós. Se continuar neste ritmo, neste nível, ele será tipo MVP, Defensor do Ano e também o Jogador que Mais Evoluiu. Então, acho que ele pode mesmo varrer os três principais prêmios”, disse Draymond Green.

Em caso de MVP e Defensor do Ano, Victor Wembanyama atingiria um feito raro. Isso porque, em toda a história da NBA, somente três astros conseguiram vencê-los de forma simultânea. Foram eles: Michael Jordan (1988); Hakeem Olajuwon (1994); e Giannis Antetokounmpo (2020).

Victor Wembanyama, porém, poderia atingir um feito ainda maior, caso alcance o Draymond Green projetou. Isso porque, embora dois prêmios individuais já tenham sido alcançados no mesmo ano, o francês poderia vencer três. Afinal, o veterano também acredita que ele pode levar o troféu de Jogador que Mais Evoluiu.

“Wemby vai conseguir competir por todos esses prêmios”, seguiu Green. “Se a gente olha para ele, só dá para se perguntar que tipo de jogador seria capaz de marcá-lo”.

A admiração de Green por Wembanyama não é exagero. De fato, o astro tem tido um início de temporada histórico pelo San Antonio Spurs. Em três jogos, ele teve médias de 33.3 pontos, 13.3 rebotes e 2.3 assistências. Além disso, conseguiu 1.7 roubo e seis tocos, sendo esta última uma marca inacreditável.

Victor Wembanyama, inclusive, já até conseguiu o primeiro prêmio do ano. Isso porque a NBA anunciou ele como melhor jogador da primeira semana no Oeste. Foi a segunda vez, aliás, que o francês recebeu a honraria. Portanto, um indicativo de que ele pode de fato ter um ano histórico com a camisa do Spurs em 2025/26.

