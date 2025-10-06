Jarred Vanderbilt e Draymond Green discutem após lance duro

Golden State Warriors e Los Angeles Lakers se encontram no domingo (5) pela pré-temporada da NBA. Ainda sem LeBron James e Luka Doncic, o time angelino perdeu para o adversário por 111 a 103, com 14 pontos de Stephen Curry. No entanto, o destaque do confronto ficou para uma briga entre Draymond Green e Jarred Vanderbilt.

Continua após a publicidade

A discussão entre os alas-pivôs aconteceu no começo do segundo quarto. No ataque, Draymond Green foi fazer um bloqueio para Stephen Curry. Porém, a jogada dura jogou Vanderbilt no chão. Na sequência, o jogador do Lakers respondeu colocando os pés nas pernas do adversário, forçando a queda do astro de Golden State.

Após o lance, Green e Jarred Vanderbilt se levantaram e trocaram provocações. Desse modo, foi preciso que os jogadores dos dois times afastassem os atletas, para evitar uma briga maior.

Continua após a publicidade

Draymond Green and Jarred Vanderbilt got HEATED after Draymond’s screen for Steph Curry’s triple 👀pic.twitter.com/Hle5YPRBiL — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 6, 2025



A discussão entre os atletas chamou a atenção por se tratar de um jogo de pré-temporada da NBA. Draymond Green, que é conhecido por provocações e jogadas duras, forçou um bloqueio com força excessiva em um jogo de preparação. Nas redes sociais, os fãs se dividiram entre críticas e elogios ao veterano.

Continua após a publicidade

O lance de Green, porém, foi uma resposta à fisicalidade que Vanderbilt vinha impondo no jogo. Isso porque o ala-pivô ficou responsável por marcar Stephen Curry em quadra e vinha com uma defesa cerrada no armador. Desse modo, o camisa 23 teve um forte bloqueio para tentar distanciar o jogador angelino do duas vezes MVP.

Leia mais!

Apesar da briga entre Draymond Green e Jarred Vanderbilt, o duelo entre Golden State Warriors e Lakers foi equilibrado. Em uma amostra da rodada de abertura da NBA em 2025/26, os times seguiram com uma diferença curta no placar, mesmo com os desfalques de Los Angeles, que optou por poupar Luka Doncic e LeBron James.

Continua após a publicidade

O destaque do confronto, aliás, foi Stephen Curry. O camisa 30 marcou 14 pontos nos dois primeiros quartos do jogo. Após o intervalo, ele não voltou, mas terminou com segundo melhro marcador da equipe. O cestinha foi Moses Moody, que fez 19 pontos. Pelo Los Angeles Lakers, Gabe Vincent teve 16, enquanto Jarred Vanderbilt ficou com nove pontos e sete rebotes.

Por fim, Lakers e Warriors voltam a se enfrentar no próximo domingo (12), ainda pela pré-temporada da NBA. Portanto, será mais um encontro entre Green e Vanderbilt, antes do jogo da rodada de abertura de 2025/26, marcado para 21 de outubro, às 23h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA