Jarred Vanderbilt e Draymond Green discutem após lance duro

Golden State Warriors e Los Angeles Lakers se encontram no domingo (5) pela pré-temporada da NBA. Ainda sem LeBron James e Luka Doncic, o time angelino perdeu para o adversário por 111 a 103, com 14 pontos de Stephen Curry. No entanto, o destaque do confronto ficou para uma briga entre Draymond Green e Jarred Vanderbilt.
A discussão entre os alas-pivôs aconteceu no começo do segundo quarto. No ataque, Draymond Green foi fazer um bloqueio para Stephen Curry. Porém, a jogada dura jogou Vanderbilt no chão. Na sequência, o jogador do Lakers respondeu colocando os pés nas pernas do adversário, forçando a queda do astro de Golden State.
Após o lance, Green e Jarred Vanderbilt se levantaram e trocaram provocações. Desse modo, foi preciso que os jogadores dos dois times afastassem os atletas, para evitar uma briga maior.
Draymond Green and Jarred Vanderbilt got HEATED after Draymond’s screen for Steph Curry’s triple 👀pic.twitter.com/Hle5YPRBiL
A discussão entre os atletas chamou a atenção por se tratar de um jogo de pré-temporada da NBA. Draymond Green, que é conhecido por provocações e jogadas duras, forçou um bloqueio com força excessiva em um jogo de preparação. Nas redes sociais, os fãs se dividiram entre críticas e elogios ao veterano.
O lance de Green, porém, foi uma resposta à fisicalidade que Vanderbilt vinha impondo no jogo. Isso porque o ala-pivô ficou responsável por marcar Stephen Curry em quadra e vinha com uma defesa cerrada no armador. Desse modo, o camisa 23 teve um forte bloqueio para tentar distanciar o jogador angelino do duas vezes MVP.
Apesar da briga entre Draymond Green e Jarred Vanderbilt, o duelo entre Golden State Warriors e Lakers foi equilibrado. Em uma amostra da rodada de abertura da NBA em 2025/26, os times seguiram com uma diferença curta no placar, mesmo com os desfalques de Los Angeles, que optou por poupar Luka Doncic e LeBron James.
O destaque do confronto, aliás, foi Stephen Curry. O camisa 30 marcou 14 pontos nos dois primeiros quartos do jogo. Após o intervalo, ele não voltou, mas terminou com segundo melhro marcador da equipe. O cestinha foi Moses Moody, que fez 19 pontos. Pelo Los Angeles Lakers, Gabe Vincent teve 16, enquanto Jarred Vanderbilt ficou com nove pontos e sete rebotes.
Por fim, Lakers e Warriors voltam a se enfrentar no próximo domingo (12), ainda pela pré-temporada da NBA. Portanto, será mais um encontro entre Green e Vanderbilt, antes do jogo da rodada de abertura de 2025/26, marcado para 21 de outubro, às 23h (horário de Brasília).
