Draymond Green rebate críticas de Alperen Sengun ao Warriors

Após saber das críticas de Alperen Sengun ao Golden State Warriors, o controverso Draymond Green deu o troco e rebateu o pivô do Houston Rockets. Recentemente, o jogador turco falou sobre a primeira de série de playoffs da carreira. Em 2024/25, o Rockets caiu para o Warriors, após sete jogos. Sengun não gostou da forma como Golden State atuou na série. De acordo com o pivô, Golden State abusou da catimba para bater o Rockets.

“O Warriors era o time que mais nos traria problemas e acabou que foi assim. É uma equipe muito experiente e que fez muitas faltas. Mas nos playoffs, essas faltas não são marcadas. No entanto, o elenco deles era o que reclamava a série toda por conta das faltas que não estavam sendo apitadas pelos árbitros”, disse o pivô do Rockets.

Draymond Green, por sua vez, ironizou as declarações de Alperen Sengun. Para o tetracampeão da NBA, o atleta turco precisa vencer para falar que o Warriors bateu à vontade, mas chorou quando recebeu faltas.

“Isso é algo complicado de se dizer… depois que você perdeu. Você tem que vencer para falar coisas desse tipo”, escreveu Green, em seu perfil oficial no X.

Apesar da crítica, Sengun admitiu que o duelo contra o Warriors serviu de aprendizado. O fato de ter jogado contra um time mais experiente, afinal, o mostrou alguns pontos que é preciso ficar atento nos playoffs da NBA. O pivô turco, inclusive, afirmou que Green foi quem mais o ensinou no duelo.

“Eu aprendi muito, pois foi a minha primeira vez nos playoffs até aqui. Mas eu aprendi muito com Draymond. Sobre como ser agressivo na marcação, ser ativo nos dois lados da quadra e, ao mesmo tempo, tentando ajudar os meus colegas a vencer. Esse cara é um dos melhores marcadores de todos os tempos. Então, é claro que essa seria uma ótima experiência”.

“A experiência nesse nível competitivo me mostrou o que é basquete de verdade. Nós aprendemos a jogar juntos, conversamos todos os dias e, com isso, crescemos como time. Enfrentamos uma grande equipe sete vezes e fomos até o limite. Foi uma série dura, em que tivemos as nossas chances, mas também um aprendizado valioso”, reconheceu Sengun, logo após a queda para o Warriors nos playoffs.

Portanto, a queda do Rockets para o Warriors deixou clara a diferença de experiência. Enquanto Houston era um time jovem e com pouca bagagem em jogos decisivos, Golden State tinha veteranos com muita rodagem nos playoffs da NBA, como Green, Stephen Curry e Jimmy Butler.

