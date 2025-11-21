Frustrado, LaMelo Ball quer troca do Hornets

De acordo com Kelly Iko, do site Yahoo Sports, LaMelo Ball está frustrado no Charlotte Hornets e estaria aberto a uma troca na NBA. Ainda segundo o jornalista, a franquia também estaria disposta a negociá-lo e não o vê mais como peça central para o futuro do time.

LaMelo Ball teria ficado muito incomodado após a derrota para o Indiana Pacers, na última quarta-feira (20). Isso porque o rival faz uma temporada ruim na NBA com apenas duas vitórias. Uma delas, sobre o Hornets.

“A derrota para o Indiana Pacers foi a quarta seguida de Charlotte. Então, LaMelo Ball está cada vez mais frustrado com a situação e está aberto a uma troca do Charlotte Hornets. Ele ficou de fora dos últimos quatro minutos do duelo contra o Pacers. Além disso, não fez uma grande partida, marcando 18 pontos em 21 arremessos e cometendo seis turnovers em 27 minutos na quadra. Atualmente, o armador vive seu ano de piores números desde que chegou à NBA”, publicou Iko.

O camisa 1 disputou nove dos 15 jogos da equipe em 2025/26. Nesse meio tempo, Charlotte venceu apenas quatro desses jogos, ficando na 12ª posição do Leste. A distância da equipe para o play-in, que atualmente tem o Orlando Magic em décimo, já é de quatro jogos. Além disso, são cinco jogos até a zona de playoffs que tem o Miami Heat como sexto colocado.

Ball tem médias de 21.6 pontos, 9.6 assistências, 6.9 rebotes e 1.4 roubo de bola em 31.3 minutos por partida. Ele tem seus melhores números em rebotes e assistências, mas é sua marca mais baixa em pontuação desde a temporada 2021/22, quando foi All-Star.

Além disso, a eficiência tem sido uma questão. Afinal, o armador tem acertado apenas 38.5% dos arremessos de quadra e 29.8% nas bolas de três. Ambas são as piores marcas da carreira de Ball.

Enquanto isso, segundo o jornalista, o técnico Charles Lee tem dividido mais as ações de ataque do Hornets. Ou seja, está focando mais em Brandon Miller, no calouro Kon Knueppel e em Miles Bridges. Assim, LaMelo Ball estaria perdendo o protagonismo e seus números seriam reflexo do sistema de jogo do time.

Vale lembrar, ainda, que o armador dos Hornets iniciou a temporada com mais de US$168 milhões e quatro temporadas restantes do seu atual contrato de cinco anos. Ele assinou o vínculo antes do início de 2024/25.

Desmentiu?

Após a publicação do jornalista do Yahoo Sports sobre a troca de LaMelo Ball, o astro do Hornets reagiu com um emoji nas redes sociais. Ele respondeu à informação com uma figura de palhaço. Portanto, tentando desmentir o rumor de Iko.

Como resultado, o post rendeu diversos comentários de torcedores da NBA. Fãs de outros times pediam sua contratação, enquanto os torcedores do Hornets exaltaram sua manifestação.

🤡 https://t.co/JFzW4alF0k — Melo (@MELOD1P) November 20, 2025

