NBA: Knicks pensou em contratar jogador do Pacers

O New York Knicks esteve perto de reforçar o elenco com um jogador do Indiana Pacers na NBA. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, o time pensou em contratar o pivô Thomas Bryant durante a offseason. Vale lembrar que o veterano está sem contrato desde o fim da temporada 2024/25. Apesar de sondagens de alguns times, ele ainda não assinou nenhum acordo.
A ideia de assinar com Thomas Bryant passou pela necessidade de melhorar o garrafão. Mesmo com Karl-Anthony Towns, o elenco do New York Knicks na NBA teve opções limitadas na posição. O reserva imediato, por exemplo, foi Mitchell Robinson, que fez apenas 17 jogos em 2024/25.
O avanço da offseason, porém, fez o Knicks explorar outras posições na NBA. Isso porque, segundo Fischer, a diretoria optou por buscar nomes para as alas e perímetro. Desse modo, assinou com Jordan Clarkson e Malcolm Brogdon, enquanto Guerschon Yabusele foi o único nome para o garrafão.
“O Knicks considerou assinar com outro veterano da NBA nos últimos dias. Segundo fontes da liga, o time avaliou trazer Thomas Bryant, depois que dirigentes da equipe se reuniram com o pivô. A franquia, no entanto, decidiu priorizar profundidade nas alas e também no perímetro”, disse Fischer.
Alvo do Knicks, Bryant passou o último ano da NBA como jogador do Indiana Pacers. Na equipe, o veterano foi reserva imediato de Myles Turner, com médias de 6.5 pontos e 3.8 rebotes em 66 jogos. Porém, mesmo após fazer parte do elenco que chegou às finais, ele não teve o contrato renovado pelo time.
Sem a chance no Knicks, o pivô ainda busca um contrato na NBA. Aos 28 anos, Bryant já passou por cinco times diferentes e nunca conseguiu se consolidar como titular. Ainda assim, sempre se mostrou um nome confiável para o garrafão. Além de Pacers, ele jogou por Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Miami Heat e Denver Nuggets, com médias de 8.9 pontos, 5.1 rebotes e uma assistência na carreira.
Nos últimos dias, os rumores apontaram que o Knicks teria de buscar uma troca no mercado da NBA. Afinal, com tantos armadores, o time deve tentar um negócio envolvendo o jovem Tyler Kolek.
O Knicks, por fim, ainda analisa o que fazer após recuar no negócio com o ex-Pacers. O último acordo da equipe foi com o armador Malcolm Brogdon. Ainda assim, o elenco conta somente com 13 nomes sob contrato garantido. Portanto, ainda com dois espaços para o plantel principal na temporada 2025/26, além de três vagas two-way.
