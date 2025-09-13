NBA: D’Angelo Russell, agora no Mavericks, se vê no topo

O armador D’Angelo Russell vai disputar a próxima temporada da NBA pelo Dallas Mavericks. Ele chega para assumir o time enquanto Kyrie Irving estiver fora, por conta de lesão. No entanto, deve ser reserva depois disso. Apesar de tudo, Russell acredita que ainda está no topo de sua carreira.

“Minha preparação é completamente diferente”, disse D’Angelo Russell. “Mas eu acho que sigo no topo da minha carreira. Eu não me sinto velho, mas mais forte e mais esperto. Eu tenho mais cuidado e é isso”.

Escolha número dois do Draft de 2016 da NBA, Russell passou duas vezes por Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, justamente os times em que esteve na última campanha. No Lakers, por exemplo, ele iniciou sua carreira na liga e saiu depois de dois anos para o Nets. Entretanto, foi na equipe do Brooklyn onde ele teve sua melhor fase.

Afinal, em sua quarta campanha na NBA, Russell foi ao All-Star Game pela primeira e única vez até aqui. Depois, ele passou sem sucesso pelo Golden State Warriors até jogar pelo Minnesota Timberwolves, onde voltou a jogar bem. Então, o Lakers fez troca por ele em 2022/23 e o time foi às finais do Oeste.

Desde então, ele passou a receber muitas críticas por conta de seu jogo e acabou sendo trocado mais uma vez para o Nets. Embora o time do Brooklyn não estivesse lutando por nada na última campanha, quando seria uma chance para ele aparecer, D’Angelo Russell teve performances similares de sua equipe antiga e, como agente livre, recebeu uma chance de jogar pelo Mavericks.

D’Angelo Russell deve ser o titular do Mavericks no início da próxima campanha da NBA, mas ele sabe que é por pouco tempo. Isso porque Kyrie Irving já começou a fazer treinamentos leves e pode voltar às quadras antes da previsão inicial (janeiro ou fevereiro de 2026). Enquanto isso, ele terá espaço ao lado de nomes como Anthony Davis e o calouro Cooper Flagg.

Aliás, de acordo com o técnico do Mavericks Jason Kidd, é possível que Russell tenha de dividir seus minutos na armação com Flagg. Afinal, Kidd afirmou pouco depois do Draft que pretende dar a bola ao jovem para organizar o jogo pelo time, até mesmo quando Irving estiver em quadra.

É possível que Russell tenha espaço mesmo depois da volta de Irving, mas deve depender muito de como o Mavericks vai fazer suas formações. No entanto, é pouco provável que os dois fiquem em quadra por muito tempo juntos, até por conta da defesa de ambos.

Em 2024/25, D’Angelo Russell teve médias de 12.6 pontos, 5.1 assistências e acertou 31.4% dos arremessos de três somando as passagens por Lakers e Nets.

