“Knicks é o melhor time do Leste”, crava analista da NBA

De acordo com o analista de NBA da ESPN, Kendrick Perkins, o New York Knicks é o melhor time do Leste. A declaração foi dada durante o programa NBA Today, nessa sexta-feira (12). Para o ex-pivô, a equipe de Nova Iorque é a equipe a ser batida na conferência. Segundo Perkins, o Knicks está mais forte porque se reforçou bem e manteve os principais jogadores.

“Para mim, o Knicks é o melhor time da Conferência Leste da NBA. Sabemos que os Celtics estão meio que em processo de reconstrução, ok? E eu não confio no Cavs. Aliás, confio no Jalen Brunson como líder. Além disso, o Knicks resolveu as carências do time. Contratou alguns reservas que vão entrar e desempenhar o seu papel, e manteve todo o seu núcleo principal”.

“Conhecemos bem o OG Anunoby. Sabemos o que ele vai nos oferecer, sendo aquele 3-and D. Às vezes, ele parece o Scottie Pippen. Josh Hart, por sua vez, vai voltar com tudo. E o Knicks acabou de renovar com o Mikal Bridges. E estou ansioso para ver como ficará o Karl-Anthony Towns sob o comando do novo técnico (Mike Brown). Acho que veremos a melhor versão dele”.

“Enfim, estou apostando tudo no Knicks no Leste. Sem desrespeitar os outros times, mas o Knicks preenche todos os requisitos para ser o melhor time da conferência no momento. Pelo menos no papel”, afirmou Perkins.

Para a próxima temporada da NBA, o Knicks reforçou a segunda unidade. Essa, aliás, era uma das críticas à equipe nos anos com Tom Thibodeau no comando. Ou seja, tinha um bom quinteto titular, mas um banco medíocre.

No início da offseason da NBA, o Knicks assinou com Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele. E, nesta semana, adicionou Malcolm Brogdon e Landry Shamet ao elenco. Dos principais reservas da última temporada, Mitchell Robinson e Miles McBride seguem na equipe. Em contrapartida, Delon Wright, PJ Tucker, Cameron Payne e Precious Achiuwa deixaram o time. Portanto, Mike Brown terá um elenco qualificado nas mãos.

Em 2024/25, o Knicks foi o segundo colocado do Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. Já nos playoffs, o time avançou às finais de conferência, algo que não ocorria desde 2000. Mas na decisão, a equipe caiu para o Indiana Pacers, em uma série de seis jogos. Desse modo, o objetivo do Knicks na próxima temporada é ser o melhor time do Leste e voltar às finais da NBA depois de 27 anos.

Elenco do Knicks para a próxima temporada da NBA

Armadores: Jalen Brunson, Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon, Miles McBride, Tyler Kolek

Alas: Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Landry Shamet, Pacome Dadiet

Pivôs: Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele, Ariel Hukporti

