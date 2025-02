NBA: Em tank, Bulls quer negociar jogadores recebidos em troca

Nos últimos dias, o Chicago Bulls trocou Zach LaVine e recebeu Tre Jones, Kevin Huerter e Zach Collins. No entanto, o Bulls já quer negociar os jogadores recebidos em mais uma troca na NBA. A informação é de Mike Scotto, do HoopsHype.

Mirando o processo de reconstrução, o Bulls trocou LaVine, até então seu melhor jogador da temporada. Assim, conseguiu de volta sua própria escolha de primeira rodada, abrindo a possibilidade do tank.

Agora, o objetivo é trocar os três recém-chegados. Zach Collins teve médias de 4.6 pontos e 2.8 rebotes por jogo no San Antonio Spurs. Embora os números não impressionem, é importante lembrar que o jogador perdeu bastante espaço, participando de apenas 11.8 minutos por noite. Além disso, chegou a se lesionar. Seu contrato vai até o final da próxima temporada, e ele recebe US$18 milhões por ano.

Já Tre Jones, também havia perdido espaço no Spurs. O armador teve apenas 4.4 pontos e 3.7 assistências por noite, com média de 16.1 minutos. Embora tenha sido titular nas campanhas de 2022/23 e 2023/24, perdeu a vaga nessa temporada. Além disso, as chegadas de Stephon Castle e Chris Paul também o atrapalharam. Seu contrato expira ao final da atual temporada, e ele ganha US$9 milhões.

Por fim, a terceira chegada foi a de Kevin Huerter, ex-Sacramento Kings. Por lá, o jogador tinha médias de 7.9 pontos e 2.8 rebotes. Embora fosse visto como um grande arremessador de três há algumas temporadas, como quando teve 40.2% de aproveitamento em 2022/23, caiu para míseros 30.2% em 2024/25. Assim, seu valor já não é mais tão alto quanto outrora. Seu contrato expira daqui dois anos, e ganhaUS$ 17 milhões na atual campanha.

Dessa forma, o Bulls tenta trocar os jogadores de suporte por escolhas. A equipe também já disponibilizou no mercado o pivô Nikola Vucevic. Ademais, ouve também ligações por Coby White. Então, às vésperas da reconstrução, Chicago disponibilizou tudo o que quer e pode. Lonzo Ball, por exemplo, ganhou extensão.

No entanto, segundo Joe Cowley, do Chicago Sun-Times, a diretoria do Bulls já deixou passar oportunidades de troca por esses jogadores na NBA.

“Duas negociações já encaminhadas por Vucevic caíram por terra nessa terça-feira. Então, a franquia voltou à estaca zero. Eles recomeçaram as tratativas com vários outros times e, como resultado, pode não haver tempo para um novo negócio. Se uma troca de fato não sair, o jogador deve voltar a ser alvo do mercado na offseason”, revelou o jornalista.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

