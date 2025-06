O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Washington Wizards. Afinal, a equipe da capital norte-americana terá o privilégio de fazer a sexta escolha no recrutamento deste ano.

Cinco dos nove atletas com contrato para 2025/26 têm 21 anos ou menos. Ou seja, o elenco possui muitos jovens. E isso é normal para um time em processo de reformulação como o Wizards. O GM da franquia, Will Dawkins, inclusive afirmou que ainda está no começo da reconstrução.

Até 2032, o time de Washington terá 26 escolhas, sendo dez de primeira rodada. Quatro delas, aliás, foram adquiridas nas útimas duas temporadas. No NBA Draft 2025, por exemplo, o Wizards possui três picks, duas delas na primeira rodada.

NBA Draft 2025: As necessidades do Washington Wizards

Elenco para a próxima temporada (nove atletas com contratos garantidos)

PG: Marcus Smart (31 anos, expirante de US$21,6 milhões) / Bub Carrington (19 anos, US$4,7 milhões)

SG: Jordan Poole (26 anos, US$31,8 milhões) / AJ Johnson (20 anos, US$3,1 milhões) / Kyshawn George (21 anos, US$2,9 milhões)

SF: Bilal Coulibaly (20 anos, US$7,3 milhões) / Corey Kispert (26 anos, US$14 milhões) / Saddiq Bey (26 anos, US$6,1 milhões)

PF:

C: Alex Sarr (20 anos, US$11,8 milhões)

Média de idade: 23,2 anos

Folha salarial: US$103,3 milhões

Agentes livres: Malcolm Brogdon (PG/SG, 32 anos, irrestrito), Tristan Vukcevic (C, 22 anos, restrito)

Player option: Khris Middleton (SG/SF, 33 anos, US$34 milhões)

Contratos não garantidos: Colby Jones (SG/SF, 23 anos, US$2,2 milhões) / Justin Champagnie (SG/SF, 23 anos, US$2,3 milhões) / Anthony Gill (PF, 32 anos, US$2,5 milhões) / Richaun Holmes (C, 31 anos, US$13,3 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que não pagam Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), três trade exceptions (US$9,9 milhões, US$5,3 milhões e US$2,5 milhões)

Posições carentes: PF, C, PG

Necessidades da equipe

Pontuadores. Na última temporada, o Wizards teve a pior eficiência ofensiva da NBA, com 105,8 pontos por 100 posses de bola. Além disso, do elenco que fechou a temporada, apenas Jordan Poole teve médias superiores a 13 pontos por jogo (20,5). Ou seja, uma estatística preocupante.

Arremessadores confiáveis. Na campanha de 2024/25, o time foi o penúltimo em aproveitamento nas bolas de três (33,5%) e o quarto pior nos arremessos de quadra (39,4%). O detalhe é que nenhum jogador do Wizards acertou mais do que 39% dos arremessos de longa distância.

Bons defensores. Em 2024/25, a equipe foi a terceira pior da liga em eficiência defensiva. Foram 118 pontos sofridos a casa 100 posses. Portanto, os jovens Bilal Coulibaly e Alex Sarr precisam de ajuda nesse lado da quadra.

Abrir mão dos quatro contratos não-garantidos. Com isso, a franquia vai economizar US$20,3 milhões em salários. Abrir espaço na folha é importante para um time em reconstrução. Afinal, o Wizards poderá receber contratos “indesejáveis” junto com ativos de Draft, em trocas ao longo da próxima campanha.

Um armador com status de titular. Para 2025/26, o Wizards tem o veterano Marcus Smart e o jovem Bub Carrington. Ambos não deverão ser titulares da equipe. O primeiro, aliás, terá um contrato expirante. Ou seja, é uma moeda de troca interessante. Já o atleta de 19 anos não tem bola para assumir essa responsabilidade.

Escolhas no Draft 2025: 6, 18 e 40

Nomes mais indicados

* Pick 6

Tre Johnson (SG/SF, Texas, freshman): cestinha nato, Johnson é capaz de pontuar nos três níveis. Além do arremesso consistente na média e longa distância, ele pode muito bem fazer o papel de criador secundário. Porém, precisa evoluir como defensor.

Jeremiah Fears (PG, Oklahoma, freshman): armador muito veloz, que ataca bem a cesta. Fears é habilidoso e sabe criar o próprio arremesso. Além disso, é um bom passador. No entanto, precisa ser mais consistente nas bolas de três para se tornar um pontuador especial.

Kon Knueppel (SG/SF, Duke, freshman): um dos melhores arremessadores da classe, Knueppel possui um elevado QI de basquete. Também mostrou que é um bom passador, sobretudo no pick-and-roll.

Kasparas Jakucionis (PG/SG, Illinois, freshman): o lituano é um armador versátil, habilidoso e com elevado QI de basquete. Jakucionis é capaz de pontuar nos três níveis, ao mesmo tempo que acha ótimos passes para os companheiros. Enfim, consegue ser útil com ou sem a bola nas mãos.

Khaman Maluach (C, Duke, freshman): o sul-sudanês talvez seja o melhor protetor de aro da classe. Maluach é um pivô móvel e fisicamente está pronto para encarar a NBA. Além disso, é uma ameaça como espaçador vertical.

* Pick 18

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, senior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

Nolan Traoré (PG, Saint Quentin-FRA, França): armador francês muito habilidoso, com experiência profissional. Traoré sabe criar o próprio arremesso, manipular as defesas adversárias e envolver os companheiros, especialmente no pick-and-roll.

