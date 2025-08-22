“Meu sonho é ser técnico na NBA”, revela Tony Parker

Um dos grandes ídolos do San Antonio Spurs se prepara para voltar à liga em uma nova função. Tony Parker revelou que está de olho em trilhar a carreira de técnico na NBA. O ex-astro faz o curso de treinador na França e, com isso, espera estar pronto para iniciar essa nova jornada em breve. Ele mantém todas as opções em aberto, mas não esconde que mira trabalhar no basquete dos EUA.

Continua após a publicidade

“A princípio, eu não tenho que ser técnico na NBA. Mas esse é o meu sonho. Nunca tive medo de sonhar alto e, por isso, não vou fechar portas e me limitar. O meu foco é, por enquanto, só conseguir o meu diploma e a licença. Então, vamos ver as oportunidades que surgem para mim. O grande desejo, no entanto, é trabalhar nos EUA um dia”, contou o veterano, em entrevista ao site L’Equipe.

É verdade que Parker deixou as quadras há seis anos, mas o basquete seguiu forte em sua vida. Ele virou empresário ligado a esportes assim que anunciou a aposentadoria, depois de atuar uma temporada pelo Charlotte Hornets. E hoje é o dono de um dos clubes mais importantes do basquete francês: o ASVEL. Mas, nos últimos tempos, a vontade de estar mais perto das quatro linhas aumentou.

Continua após a publicidade

“Conversei com Gregg Popovich [ex-técnico do Spurs] em outubro e senti esse forte desejo de voltar às quadras. Eu lhe pedi conselhos e, em seguida, a franquia abriu as portas para que assistisse a uns dez dias de treinos. Depois, eu contei para Zinedine Zidane e Thierry Henry sobre a minha vontade. Foram eles quem me incentivaram a começar o curso de treinador”, revelou o ídolo texano.

Leia mais sobre Tony Parker

Experiência nova

Não é raro ver jogadores iniciarem as carreiras à beira das quadras sem buscar nenhum tipo de formação específica. Apostam, afinal, que a experiência como atletas já foi tudo o que precisavam. Mas Tony Parker trilhou um sentido diferente para alcançar o sonho de ser técnico na NBA. Ele crê que, mesmo com o “fogo” por começar logo, estudar é um passo importante e necessário.

Continua após a publicidade

“É claro que o impulso é forte, mas por que não voltar à escola antes? Para aprender um pouco, né? Eu vou conseguir a licença nos próximos meses e, então, começarei a minha carreira de treinador de cara. Não quero esperar muito. Mas o meu objetivo é voltar aos EUA para atuar na NBA. Sempre sonhei grande e não vai ser agora que vou mudar”, garantiu o membro do Hall da Fama.

Estudar, aliás, foi uma escolha pessoal de Parker. Porque, se quisesse, as oportunidades para iniciar a carreira sem formação já estavam lá. “Recebi, sim, sondagens de alguns clubes assim que souberam da minha vontade de ser técnico. Mas preferi me preparar antes de me jogar de cabeça. Vou atrás do meu diploma primeiro”, reafirmou o icônico ex-armador.

Continua após a publicidade

Mediador

Mas vale lembrar que trabalhar na NBA, em breve, pode não mais significar ter que ir aos EUA. Parker sabe disso, pois tem um papel central nessa história. A liga dos EUA está em negociações para criar um “braço” na Europa com o apoio de grandes clubes locais. O ídolo do Spurs, não por acaso, foi um dos dirigentes convidados na reunião entre as partes durante o Final Four da Euroliga.

O presidente da Euroliga, Paulius Motiejunas, revelou que há chances de uma parceria. “Nós entramos nessas discussões com o coração e mente abertos porque queremos o crescimento do basquete na Europa. Vou ficar feliz se encontrarmos formas viáveis de colaboração. Eles usam a palavra ‘explorar’ para o que estamos fazendo. Então, vou copiar o termo: estamos ‘explorando’ as possibilidades”, disse o executivo.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA