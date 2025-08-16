Luka Doncic vira problema para Eslovênia e Lakers

Astro está em preparação para o EuroBasket 2025

Luka Doncic Lakers Eslovênia Fonte: Reprodução / Instagram

O astro Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, sofreu uma lesão durante amistoso da Eslovênia contra a Letônia neste sábado (16). Após uma jogada em que ele caiu ao se chocar com outros jogadores, o armador deixou a quadra e não voltou ao jogo. No entanto, as informações são de que ele está bem e evitou uma grave contusão.

Continua após a publicidade

De acordo com o jornalista Marc Stein, do site Substack, Luka Doncic machucou o joelho direito no choque. Apesar de todo o susto, a lesão pode não ser tão séria, segundo o repórter.

Doncic vai passar por mais exames nos próximos dias, mas é quase certo que ele vai desfalcar a Eslovênia em um amistoso diante da Grã-Bretanha na próxima terça-feira (19). Contra a Letônia, ele somou 26 pontos, cinco assistências e quatro rebotes em apenas 20 minutos de ação na derrota por 100 a 88.

Continua após a publicidade

Jogador do Lakers, Doncic vem em preparação pela sua seleção, que vai disputar o EuroBasket a partir do dia 27 deste mês. Ainda não existe algum tipo de informação sobre ele ficar fora do principal torneio europeu de basquete da FIBA. Como a competição só começa daqui quase duas semanas, a chance de voltar às quadras seria boa. Ao menos, é o que diz o site Basket News.

Continua após a publicidade

Leia mais

Como a pré-temporada do Lakers só começa daqui quase dois meses, Luka Doncic terá tempo de jogar pela Eslovênia no torneio e ainda vai conseguir descansar para o início da campanha da NBA. Enquanto isso, sua seleção tem mais um amistoso na semana que vem, contra a Sérvia, na quinta-feira (21).

Neste sábado, a Eslovênia sofreu muito quando Doncic saiu. Foi o bastante para Kristaps Porzingis, pivô do Atlanta Hawks, liderar a Letônia. Ele fez 20 pontos e seis rebotes, enquanto Davis Bertans colaborou com 16 pontos. Klemen Prepelic, com 16 pontos e seis assistências, foi o outro destaque dos eslovenos.

Continua após a publicidade

Outros amistosos

Sem Alperen Sengun, a Turquia bateu a República Tcheca por 79 a 65, com 12 pontos de Cedi Osman. Enquanto isso, a Bósnia, do criticado Jusuf Nurkic, venceu o seu primeiro amistoso ao superar a Grã-Bretanha por 103 a 73. O pivô do Utah Jazz foi o destaque, com 24 pontos e sete rebotes.

Por fim, Neemias Queta, do Boston Celtics, fez 12 pontos no triunfo de Portugal sobre a Suécia por 78 a 61.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Site da NBA: melhor jogador que chegou aos times na offseason
Últimas Notícias Thumbnail
Seleção da Eslovênia atualiza informação sobre Luka Doncic
Últimas Notícias Thumbnail
De olho na Copa América, Brasil atropela Argentina em amistoso
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.