Luka Doncic vira problema para Eslovênia e Lakers

O astro Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, sofreu uma lesão durante amistoso da Eslovênia contra a Letônia neste sábado (16). Após uma jogada em que ele caiu ao se chocar com outros jogadores, o armador deixou a quadra e não voltou ao jogo. No entanto, as informações são de que ele está bem e evitou uma grave contusão.

De acordo com o jornalista Marc Stein, do site Substack, Luka Doncic machucou o joelho direito no choque. Apesar de todo o susto, a lesão pode não ser tão séria, segundo o repórter.

Doncic vai passar por mais exames nos próximos dias, mas é quase certo que ele vai desfalcar a Eslovênia em um amistoso diante da Grã-Bretanha na próxima terça-feira (19). Contra a Letônia, ele somou 26 pontos, cinco assistências e quatro rebotes em apenas 20 minutos de ação na derrota por 100 a 88.

Jogador do Lakers, Doncic vem em preparação pela sua seleção, que vai disputar o EuroBasket a partir do dia 27 deste mês. Ainda não existe algum tipo de informação sobre ele ficar fora do principal torneio europeu de basquete da FIBA. Como a competição só começa daqui quase duas semanas, a chance de voltar às quadras seria boa. Ao menos, é o que diz o site Basket News.

🚨 Luka Doncic foi para os vestiários no amistoso entre Eslovênia x Letônia, aparentemente com uma lesão no joelho, após um de seus companheiros cair em cima dele no garrafão. Continua após a publicidade Tomara que seja só precaução, minha nossa.pic.twitter.com/nK1Z0zKGiW — Pisou Na Linha | NBA 🏀🇧🇷 (@pisounalinha) August 16, 2025

Como a pré-temporada do Lakers só começa daqui quase dois meses, Luka Doncic terá tempo de jogar pela Eslovênia no torneio e ainda vai conseguir descansar para o início da campanha da NBA. Enquanto isso, sua seleção tem mais um amistoso na semana que vem, contra a Sérvia, na quinta-feira (21).

Neste sábado, a Eslovênia sofreu muito quando Doncic saiu. Foi o bastante para Kristaps Porzingis, pivô do Atlanta Hawks, liderar a Letônia. Ele fez 20 pontos e seis rebotes, enquanto Davis Bertans colaborou com 16 pontos. Klemen Prepelic, com 16 pontos e seis assistências, foi o outro destaque dos eslovenos.

Outros amistosos

Sem Alperen Sengun, a Turquia bateu a República Tcheca por 79 a 65, com 12 pontos de Cedi Osman. Enquanto isso, a Bósnia, do criticado Jusuf Nurkic, venceu o seu primeiro amistoso ao superar a Grã-Bretanha por 103 a 73. O pivô do Utah Jazz foi o destaque, com 24 pontos e sete rebotes.

Por fim, Neemias Queta, do Boston Celtics, fez 12 pontos no triunfo de Portugal sobre a Suécia por 78 a 61.

