Jornalista cita cinco jogadores que devem sair em troca na NBA

Com a data limite para troca entre times chegando, a NBA deve ficar ainda mais movimentada, e Marc Stein, do portal The Stein Line, listou cinco jogadores que devem ser trocados ainda nessa temporada. O primeiro time que começou a se mostrar mais ativo nas negociações foi o Brooklyn Nets. Afinal, a franquia mandou Dennis Schroder para o Golden State Warriors e Dorian Finney-Smith para o Los Angeles Lakers. Os dois jogadores eram disputados no mercado.

Dessa forma, Stein garante que Jonas Valanciunas, do Washington Wizards, é um desses nomes. O pivô, que também era desejo do Lakers, recebe US$10 milhões por ano. Com um bom jogo ofensivo e fisicalidade no garrafão, Valanciunas deve ajudar várias equipes que precisem de um pivô na segunda unidade.

Ainda em Washington, Malcolm Brogdon também deve sair. O armador já foi Novato do Ano, em 2017, e Melhor Reserva do Ano, em 2023. Embora esteja em baixa nas duas últimas temporadas, Brogdon jogou por dois times que estavam em processo de reconstrução. Então, com seu conhecido bom arremesso de três e armação de jogo, também pode ser boa adição.

Kelly Olynyk, do Toronto Raptors, é um pivô que espaça a quadra e pode ser um bom reserva. O jogador, embora não seja excelente nos rebotes, também ajuda nesse quesito e sabe passar a bola. Dessa forma, com um contrato amigável, Olynyk também não deve ser tão custoso, saindo por uma ou duas escolhas de segunda rodada.

Continuando no Canadá, Bruce Brown também deve sair. Campeão com o Denver Nuggets, Brown é conhecido por sua defesa de perímetro. Embora esteja em baixa nessa temporada, o jogador ainda parece ter lenha para queimar. Ele fez sua estreia na atual temporada nesse domingo. Assim como Olynyk, também não deve sair caro demais para quem quiser adquirí-lo.

Por fim, o quinto jogador indicado por Stein é Jordan Clarkson. No Utah Jazz há cinco temporadas, o armador segue fazendo o que sempre fez: sair do banco e pontuar. Embora possa ser indicado como um jogador unidimensional, Clarkson certamente faz algo que vários times precisam.

Além desses cinco jogadores que vão sair em troca na NBA, há outros, como Nikola Vucevic e Kyle Kuzma, que também podem encontrar novos destinos. As trocas de Schroder e Finney-Smith, contudo, assustaram equipes, segundo Stein. Afinal, o Nets não conseguiu nenhuma escolha de primeira rodada por dois jogadores disputados. Então, times com bons jogadores estão vendo o mercado como “difícil” atualmente.

