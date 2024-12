LeBron James é novidade em corrida para o MVP da NBA

A NBA publicou sua atualização semanal do ranking para o MVP da temporada 2024/25, com LeBron James presente. O astro que completa 40 anos na próxima segunda-feira (30), agora está entre os dez primeiros colocados da projeção da liga para o prêmio mais importante da campanha. Mas também aconteceram outras mudanças interessantes na lista.

A princípio, sem mudanças no top-3 da corrida. Nikola Jokic está na liderança em mais uma semana, enquanto Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander completam os três primeiros. Com números históricos por Denver Nuggets, Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder, eles são os grandes postulantes ao prêmio de MVP, ao menos por enquanto.

Entretanto, as mudanças começam a partir daí. Luka Doncic, por exemplo, segue subindo na lista. Afinal, após ganhar duas posições na semana passada, ele novamente subiu mais duas colocações. Em um período de 14 dias, saiu de oitavo para o quarto lugar da lista.

Publicidade

Porém, essa é uma nota um pouco triste também. O camisa 77 provavelmente está fora da disputa, já que ficará pelo menos um mês afastado das quadras com uma distensão na panturrilha. A previsão inicial é de que ele fique fora de 17 jogos pelo menos, enquanto já se ausentou de outros oito. Então, ele não será elegível por não atingir o mínimo de partidas, salvo uma grande mudança.

Com a subida de Luka, Jayson Tatum do Boston Celtics perdeu uma posição, caindo para o quinto lugar. Em uma semana atribulada de Boston, o astro perdeu posição, mas pode recuperar em breve com a eventual saída do craque do Mavericks da corrida.

Publicidade

Leia mais!

Mas o maior salto ficou por conta de Victor Wembanyama. Com atuações épicas, cheias de recordes, o francês saltou três posições de uma vez, e agora é o sexto colocado. O pivô tem uma sequência de tocos, acima de tudo fantástica, com números nunca antes vistos na NBA. Em seu segundo ano, está a beira do top-5 do prêmio.

Karl-Anthony Towns, por outro lado, experimentou uma pequena queda no ranking. Afinal, ele estava em quinto na última semana, e agora é o sétimo colocado. Aliás, o pivô do Knicks estava na frente de Wembanyama e também de Doncic na última lista.

Publicidade

Donovan Mitchell, melhor jogador da melhor campanha da NBA em 2024/25, segue no oitavo posto. Mesmo com muitas mudanças ao seu redor no ranking, o astro do Cleveland Cavaliers segue na mesma posição.

E aí é que vem a grande novidade. LeBron James ainda não havia sido citado na corrida para o MVP da NBA na atual campanha. Em uma semana de grandes jogos, ele liderou o Los Angeles Lakers para uma sequência de vitórias, mesmo em dias menos brilhantes de Anthony Davis. O histórico jogador aparece na décima posição.

Publicidade

Por fim, outra novidade é De’Aaron Fox do Sacramento Kings. Listado em outras oportunidades, o jogador agora ocupa a nona posição, após não ser citado nas últimas semanas.

Aliás, Anthony Davis e Trae Young saíram da corrida para o MVP da NBA em 2024/25.

Lista completa

10. LeBron James (-)

9. De’Aaron Fox (-)

8. Donovan Mitchell (-)

7. Karl-Anthony Towns (-2)

6. Victor Wembanyama (+3)

5. Jayson Tatum (-1)

4. Luka Doncic (+2)

3. Shai Gilgeous-Alexander (-)

2. Giannis Antetokounmpo (-)

1. Nikola Jokic (-)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA