Em noite incrível de Jaylen Brown, Celtics atropela Pacers

O Boston Celtics, de forma pouco comum nos últimos tempos, vinha em fase ruim. Afinal, com três derrotas nos últimos quatro jogos, o time de Massachusetts estava “perdendo contato” com o Cleveland Cavaliers, líder do Leste. Mas na noite de sexta-feira (27), o Celtics atropelou o Pacers em grande noite de Jaylen Brown. O astro anotou 44 pontos no triunfo por 142 a 105.

Desde o início, Brown tinha a missão de afastar o Celtics de uma eventual crise. Enquanto isso, o time encarava o Pacers, uma das equipes mais “quentes” das últimas semanas. Mas sem problemas. Boston venceu com folga e alcançou o seu 23° triunfo em 31 jogos na temporada 2024/25 da NBA.

Jaylen Brown comandou o Celtics com seis cestas de três diante do Pacers, além de quatro roubos de bola. Jayson Tatum, em temporada de MVP (apesar de ser apenas o quinto na parcial), somou 22 pontos e 13 rebotes. Payton Pritchard saiu do banco para flertar com um triplo-duplo: 18 pontos, dez assistências e oito rebotes.

Publicidade

Por outro lado, Tyrese Haliburton (19 pontos e nove assistências) e Bennedict Mathurin (18 pontos e seis rebotes), foram os melhores do Pacers. Indiana acertou apenas 41.8% dos arremessos de quadra, sendo 28.2% de três. Enquanto isso, Boston fez 51.1% e 40.4%, respectivamente.

Logo no primeiro quarto, Brown fez 15 dos 39 pontos do Celtics. Já no segundo, o Pacers esboçou uma tímida reação, mas pouco depois a vantagem já estava em quase 30. Na volta do intervalo, Tatum e Brown anotaram 18 pontos juntos em menos de seis minutos, enquanto a diferença seguia na casa dos 30. Por fim, nos 12 minutos decisivos, Indiana deixou seus titulares no banco, o que confirmou o resultado.

Publicidade

Leia mais

A vitória do Celtics sobre o Pacers tem grande importância no atual momento das duas equipes. Enquanto Boston via o Cavs cada vez mais distante no primeiro lugar do Leste, o New York Knicks se aproxima. Com o sexto triunfo consecutivo, o Knicks está a apenas duas vitórias da equipe da região de New England.

Boston não contou mais uma vez com Kristaps Porzingis (tornozelo) e Jrue Holiday (ombro). De acordo com o time, os dois estariam próximos do retorno. Pode acontecer já na próxima partida da equipe de Massachusetts. Por outro lado, Indiana segue sem o ala Aaron Nesmith e não teve, ainda, o armador Andrew Nembhard (poupado).

Publicidade

Celtics e Pacers voltam a se encontrar no domingo, às 20h (horário de Brasilia).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA