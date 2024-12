O arremesso de três pontos tem sido tópico polêmico nos últimos tempos. Analistas e torcedores indicam que o jogo está se tornando uma espécie de festival de arremessos triplos, sem se importar com outras facetas do jogo. Contudo, mais de 30 anos atrás, Michael Jordan já havia avisado a NBA que isso iria acontecer, e se mostrou contra os chutes de três em excesso.

“Meu arremesso de três não é algo que eu quero ser bom demais porque tira de todas as outras fases do meu jogo”, disse Michael Jordan, em uma entrevista em 1992 após o primeiro jogo da final da NBA contra o Portland Trail Blazers. Na oportunidade, o jogador acertou seis bolas de três.

“Meu jogo é fingir ir pra cesta, invadir o garrafão, enterrar, seja o que for. Quando tenho essa mentalidade de arremessar de três, você não vai tanto para dentro. Você fica na linha de três esperando alguém tocar a bola. Não é minha mentalidade, e eu não quero criar isso, porque tira do resto do meu jogo”, concluiu o astro.

Atualmente, a questão das bolas de três tem sido um tópico frequente na NBA. Na atual temporada, todos os times arremessam ao menos 30 bolas triplas por jogo. Dallas Mavericks e Golden State Warriors até chegaram a quebrar o recorde de mais acertos do perímetro, com 48.

Então, críticos dos três pontos têm argumentado que isso é detrimental ao jogo. Afinal, um “concurso” de arremessos de longa distância em plena partida não é o ideal para quem assiste. Além disso, a queda da audiência da NBA nos Estados Unidos pode estar atrelada ao aumento nos arremessos de três.

Entretanto, o outro lado da moeda é que tantos arremessos triplos têm motivo. Isso porque os times descobriram que é mais eficiente chutar do perímetro do que de longa distância na linha de dois. Então, hoje, na NBA, a grande maioria dos arremessos é de três ou perto da cesta, como bandejas e enterradas.

É claro que o esporte tende a evoluir, e jogadores, técnicos e times vão sempre atrás do que é mais vantajoso. Contudo, vendo a repercussão dos fãs da liga ao acúmulo dos arremessos de três, pode ser que Adam Silver queira mudar alguma coisa.

Jornalistas já indicaram possíveis soluções, como aumentar a linha dos três pontos, ou ainda “limitar” equipes a uma quantidade fixa de bolas triplas por partida. Embora a ideia pareça diferente, cada um vai ter uma opinião, e a de Michael Jordan talvez seja a mais antiga delas, já que o astro falou sobre o “problema” mais de 30 anos atrás.

