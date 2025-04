Jimmy Butler tem grande atuação em estreia pelo Warriors nos playoffs

O Golden State Warriors, certamente, já pensava na disputa dos playoffs quando fechou a troca por Jimmy Butler. E o astro justificou isso na estreia do mata-mata, pois foi um dos destaques da vitória sobre o Houston Rockets. Ele anotou 25 pontos, sete rebotes, seis assistências e cinco roubos de bola atuando fora de casa. Depois da partida, todos os jogadores do elenco reconheceram o impacto decisivo do ala-armador.

“Houve vários momentos em que Houston reduziu a diferença. Mas, em cada um desses instantes, fizemos um bom trabalho colocando a bola nas mãos de Jimmy. É uma coisa em que melhoramos, aliás, desde a sua chegada. Queremos a posse com Jimmy porque ele é uma força que acalma o nosso ataque. Acalma tudo para nós”, elogiou Draymond Green, depois do triunfo por 95 a 85.

É inegável que Butler apareceu nos momentos mais críticos da partida para garantir a vitória do Warriors. A equipe construiu uma diferença de mais de 20 pontos, mas deu chance para o Rockets encostar nos minutos finais. Então, o veterano fez seis pontos nos dois minutos decisivos para assegurar o triunfo. Para Steve Kerr, foi uma atuação que transpareceu todas as qualidades do jogador de 35 anos.

“Jimmy é bem calmo, confiante e esperto em quadra. É um dos melhores jogadores da liga, para resumir. E isso é o que um dos melhores fazem. Não é só sobre pontuação e altas estatísticas, mas ter um impacto nos rumos do jogo. Esse cara tem a presença e essência de um competidor. E, por isso, sempre é decisivo para vencer jogos assim”, exaltou o experiente treinador.

A classificação do Warriors para os playoffs passa pela aquisição de Jimmy Butler. Afinal, a equipe estava na 10a posição do Oeste quando chegou a San Francisco. A chance era real do veterano time nem chegar à pós-temporada, mas a história virou após a troca. Stephen Curry sempre conheceu a reputação competitiva do craque, mas, agora, está vendo de perto. E já não se surpreende com isso.

“Essa atuação, antes de tudo, só foi uma continuação do que vemos desde que Jimmy chegou. Ele tem um senso natural por grandes momentos, mesmo que não finalize as jogadas. Possui uma compostura diferente com a bola nas mãos nessas horas críticas. Além disso, se o outro time me ‘tira’ das ações, temos outro jogador que pode criar arremessos”, avaliou o armador.

Não dá para ignorar a reação que o Warriors teve desde que Butler chegou. Depois da vitória sobre o Rockets, a equipe acumula 25 resultados positivos em 33 jogos com o veterano. “Jimmy joga como um atleta mais alto do que a sua estatura. Então, ele foi um grande reforço hoje. Assim como tem sido desde fevereiro, aliás. E torcemos para que siga assim”, completou Curry.

Mais físico

O Warriors “sobreviveu” a uma batalha física no primeiro jogo contra o Rockets. O time pegou 16 rebotes a menos e os donos da casa marcaram 20 pontos a mais dentro do garrafão. É o tipo de partida que parece uma derrota certa, mas foi contrabalanceada por boa defesa e assertividade. Butler crê que, a partir de agora, o caráter “brigado” dessa série só tende a piorar.

“Houston é um time incrível e bem físico. Mas eu não quero que a gente se intimide com nenhum desafio. Vamos jogar basquete e, ao mesmo tempo, confrontar força bruta com força bruta. Hoje, creio que lidamos com a pressão muito bem. Muito bem mesmo. Nós sabemos, no entanto, que o próximo jogo vai ser umas duas ou três vezes mais físico”, projetou o craque do Warriors.

