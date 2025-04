Dwyane Wade avalia ida de Jimmy Butler ao Warriors

Dwyane Wade e Jimmy Butler fizeram história no Miami Heat. No entanto, Butler não venceu títulos pela equipe, parando duas vezes nas finais da NBA. No começo desse ano, após ficar fora de partidas e pedir troca, o jogador foi para o Golden State Warriors. Wade, três vezes campeão pelo Heat, falou sobre a saída do craque.

“Bem, uma coisa que eu sei é que não adianta sair por aí colocando a culpa em alguém quando você não sabe o que aconteceu”, falou Wade. “Eu não estava lá. Então, não sei e não sou do tipo que gosta de apontar o dedo. O que eu mais detesto é a mancha que isso coloca na nossa história. Temos uma das maiores franquias dos últimos 30 anos nos esportes. Não queremos que a conversa seja sobre isso. É claro, afinal, que queremos que seja sobre o sucesso que tivemos e como construímos isso. Portanto, foi um momento muito infeliz”.

“Eu sei que relações chegam ao fim. Um relacionamento de seis anos é muito tempo para muitas pessoas. Então está tudo bem que tenha chegado ao fim. Só que às vezes não precisa ser algo tão feio”, completou.

Assim, Dwyane Wade desaprovou a saída Jimmy Butler, sobretudo pelos conflitos com o presidente Pat Riley. Isso porque o próprio ídolo saiu do Heat após desentendimentos com o dirigente, em 2016. O craque ainda voltou para se aposentar na franquia, mas passou por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers antes disso.

Dessa forma, com a ida para o Warriors, Butler tem se saído bem. A equipe melhorou desde sua chegada e venceu o play-in contra o Memphis Grizzlies. Agora, se prepara para os playoffs, onde vai encarar o Houston Rockets.

O Heat, porém, piorou. Sem sua estrela, o time não conseguiu se classificar direto para a pós-temporada. Agora, se fará o jogo final do play-in contra o Atlanta Hawks, nessa sexta-feira (18). No entanto, Bam Adebayo e Tyler Herro sabem que não serão o suficiente para irem longe nos playoffs, mesmo com a chegada de Andrew Wiggins.

Dessa forma, Miami espera se reforçar na intertemporada. De acordo com Shams Charania, da ESPN, um dos nomes que a diretoria gosta é o de Kevin Durant, que deve sair do Phoenix Suns.

