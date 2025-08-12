EuroBasket: Lauri Markkanen brilha de novo e Finlândia vence

No único amistoso desta segunda-feira (11), a Finlândia bateu a Bélgica por 92 a 74 em mais uma grande exibição de Lauri Markkanen em preparação para o EuroBasket. O ala somou 31 pontos e cinco rebotes em apenas 23 minutos de ação, enquanto Sasu Salin fez 17 pontos e teve quatro roubos de bola. Por outro lado, Hans Vanwijn ficou com 15 pontos, cinco rebotes e quatro assistências e o pivô Ismael Bako teve bom jogo com dez pontos, nove rebotes e quatro tocos.

Continua após a publicidade

Foi só o segundo amistoso da Finlândia para o torneio, mais uma vez com Lauri Markkanen brilhando. O jogador do Utah Jazz vem sendo o grande nome do time finlandês até aqui. No primeiro jogo, por exemplo, ele fez 48 pontos contra os mesmos belgas.

Aliás, ao contrário da Finlândia, a Bélgica tem um grande desfalque para o EuroBasket: o ala Toumani Camara. Um dos melhores defensores da NBA na última temporada, Camara preferiu ficar fora do torneio para cuidar da parte física e se preparar para a próxima campanha da liga. Como resultado, o time tem apenas Bako, do Paris Basketball, como algum destaque internacional.

Continua após a publicidade

A Finlândia, que está no grupo B do EuroBasket, é uma das quatro anfitriãs no torneio, ao lado de Chipre, Letônia e Polônia. Os finlandeses vão enfrentar Alemanha, Lituânia, Montenegro, Grã-Bretanha e Suécia na primeira fase.

🇫🇮 Another day at the office for Lauri who drops 31 PTS in Finland’s #EuroBasket preparation game against Belgium! pic.twitter.com/Yy7BuNjt6S Continua após a publicidade — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 11, 2025

Leia mais

Lauri Markkanen e a Finlândia voltam às quadras para mais dois amistosos antes do início do EuroBasket, ambos contra a Polônia. Os jogos serão nos dias 17 e 21, sendo o primeiro deles fora de casa. Por outro lado, os Belgas, que perderam os três jogos até aqui, vão fazer mais quatro, sendo um contra a Grã-Bretanha e outros três diante da Bósnia de Jusuf Nurkic e o novo jogador do Boston Celtics, Luka Garza.

Continua após a publicidade

A vitória da Finlândia sobre a Bélgica foi a de número 500 de sua história internacional. O jogo ainda marcou o 15° ano do capitão Sasu Salin pela seleção. O veterano, que estava na Romênia, vai jogar no CB Estudiantes, da Espanha.

O EuroBasket 2025 tem início no dia 27 de agosto. A ESPN e o Disney + transmitem o principal torneio de basquete europeu.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA